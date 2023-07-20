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Буря с грозой и градом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Буря с грозой и градом обрушится на Крым
Буря с грозой и градом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Буря с грозой и градом обрушится на Крым
Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T17:35
2023-07-20T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани смыло пешеходный мостЧисло погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекГрад и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
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Буря с грозой и градом обрушится на Крым

Шторм с грозовыми дождями и градом обрушится на Крым 21 июля - МЧС

17:35 20.07.2023
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, днем с градом, грозы, шквал 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.
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