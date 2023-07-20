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Буря с грозой и градом обрушится на Крым

Буря с грозой и градом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Буря с грозой и градом обрушится на Крым

Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T17:35

2023-07-20T17:35

2023-07-20T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Грозовые дожди с градом обрушатся на Крым в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности, в период действия штормового предупреждения не выходить в море, горы и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани смыло пешеходный мостЧисло погибших из-за потопа в Туапсе увеличилось до пяти человекГрад и сильные ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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