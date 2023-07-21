Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/rossiyane-smogut-napisat-lyubomu-chinovniku-cherez-gosuslugi--1130152743.html
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:23
государственная дума рф
госуслуги
общество
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cb7aa92fb3cb9a962227e7cd4ca3068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Госдумы РФ и будет принят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.По словам главы комитета и соавтора инициативы Ольги Тимофеевой, законопроект предполагает, что из своего личного кабинета на портале Госуслуг каждый "человек сможет обратиться к любому чиновнику".Направлять в государственные и муниципальные органы власти, а также в учреждения и напрямую должностным лицам свои обращения через портал Госуслуг смогут и граждане, и юрлица. Ответы будут приходить в личные кабинеты, из которых высылались запросы.Необходимые изменения внесут в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Документ готовятся принять 20 июля, закон вступит с силу с 1 сентябре. Некоторым силовым структурам будет разрешено подключиться к системе в течение 1,5 лет."Те структуры и ведомства, например силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет. В законе будет прописана крайняя дата – не позднее 1 января 2025 года", – пояснили в комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц Госдума запретила смену пола в РоссииГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_213f4e7c8ab4ca4183acc192fe42b96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, госуслуги, общество, закон и право, новости
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги

На Госуслугах можно будут писать письма любым чиновникам в России – Госдума

07:23 21.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Госдумы РФ и будет принят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.
По словам главы комитета и соавтора инициативы Ольги Тимофеевой, законопроект предполагает, что из своего личного кабинета на портале Госуслуг каждый "человек сможет обратиться к любому чиновнику".
"Это удобно, потому что не надо выискивать электронные приемные разных ведомств на разных сайтах. Тем более, не надо обивать пороги лично. На Госуслугах будет организован единый Портал обратной связи", – цитируют Тимофееву в аппарате комитета.
Направлять в государственные и муниципальные органы власти, а также в учреждения и напрямую должностным лицам свои обращения через портал Госуслуг смогут и граждане, и юрлица. Ответы будут приходить в личные кабинеты, из которых высылались запросы.
Необходимые изменения внесут в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Документ готовятся принять 20 июля, закон вступит с силу с 1 сентябре. Некоторым силовым структурам будет разрешено подключиться к системе в течение 1,5 лет.
"Те структуры и ведомства, например силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет. В законе будет прописана крайняя дата – не позднее 1 января 2025 года", – пояснили в комитете.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
Госдума запретила смену пола в России
Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
 
Государственная Дума РФГосуслугиОбществоЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
10:14Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов
09:55Как работает Керченская паромная переправа
09:45Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
09:32Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
09:24Что происходит с бензином в Крыму
09:08Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
08:34Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
08:20Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
07:45Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
07:23Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
07:01Как работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
00:01Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
22:02Главные события и заявления дня: 20 июля
21:56Главные новости Крыма: 20 июля
21:22Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым 5:46
21:21В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
20:53Развожаев: в Севастополе будут строить корабли
20:32"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
Лента новостейМолния