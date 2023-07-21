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Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги

Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги

Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T07:23

2023-07-21T07:23

2023-07-21T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Госдумы РФ и будет принят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.По словам главы комитета и соавтора инициативы Ольги Тимофеевой, законопроект предполагает, что из своего личного кабинета на портале Госуслуг каждый "человек сможет обратиться к любому чиновнику".Направлять в государственные и муниципальные органы власти, а также в учреждения и напрямую должностным лицам свои обращения через портал Госуслуг смогут и граждане, и юрлица. Ответы будут приходить в личные кабинеты, из которых высылались запросы.Необходимые изменения внесут в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Документ готовятся принять 20 июля, закон вступит с силу с 1 сентябре. Некоторым силовым структурам будет разрешено подключиться к системе в течение 1,5 лет."Те структуры и ведомства, например силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет. В законе будет прописана крайняя дата – не позднее 1 января 2025 года", – пояснили в комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц Госдума запретила смену пола в РоссииГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, госуслуги, общество, закон и право, новости