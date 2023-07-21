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Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:23
2023-07-21T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Госдумы РФ и будет принят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.По словам главы комитета и соавтора инициативы Ольги Тимофеевой, законопроект предполагает, что из своего личного кабинета на портале Госуслуг каждый "человек сможет обратиться к любому чиновнику".Направлять в государственные и муниципальные органы власти, а также в учреждения и напрямую должностным лицам свои обращения через портал Госуслуг смогут и граждане, и юрлица. Ответы будут приходить в личные кабинеты, из которых высылались запросы.Необходимые изменения внесут в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Документ готовятся принять 20 июля, закон вступит с силу с 1 сентябре. Некоторым силовым структурам будет разрешено подключиться к системе в течение 1,5 лет."Те структуры и ведомства, например силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет. В законе будет прописана крайняя дата – не позднее 1 января 2025 года", – пояснили в комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц Госдума запретила смену пола в РоссииГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
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государственная дума рф, госуслуги, общество, закон и право, новости
Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
На Госуслугах можно будут писать письма любым чиновникам в России – Госдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обратиться не только в приемную учреждения, но и к любому чиновнику в государственных и муниципальных органах власти теперь можно будет через Госуслуги. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Госдумы РФ и будет принят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.
По словам главы комитета и соавтора инициативы Ольги Тимофеевой, законопроект предполагает, что из своего личного кабинета на портале Госуслуг каждый "человек сможет обратиться к любому чиновнику".
"Это удобно, потому что не надо выискивать электронные приемные разных ведомств на разных сайтах. Тем более, не надо обивать пороги лично. На Госуслугах будет организован единый Портал обратной связи", – цитируют Тимофееву в аппарате комитета.
Направлять в государственные и муниципальные органы власти, а также в учреждения и напрямую должностным лицам свои обращения через портал Госуслуг смогут и граждане, и юрлица. Ответы будут приходить в личные кабинеты, из которых высылались запросы.
Необходимые изменения внесут в федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Документ готовятся принять 20 июля, закон вступит с силу с 1 сентябре. Некоторым силовым структурам будет разрешено подключиться к системе в течение 1,5 лет.
"Те структуры и ведомства, например силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим, не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет. В законе будет прописана крайняя дата – не позднее 1 января 2025 года", – пояснили в комитете.
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