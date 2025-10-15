Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251015/reyd-v-sevastopole-perekryli-vtoroy-raz-za-den-1150193467.html
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:22
2025-10-15T13:22
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. При этом причины не сообщались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день

В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд

13:22 15.10.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. При этом причины не сообщались.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяЛогистика
 
Лента новостейМолния