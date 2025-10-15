https://crimea.ria.ru/20251015/reyd-v-sevastopole-perekryli-vtoroy-raz-za-den-1150193467.html

Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организуют дополнительные автобусы для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. При этом причины не сообщались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

