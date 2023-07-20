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Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов

Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов

Подачу газа жителям ряда улиц Симферополя приостановят с 24 по 28 июля. Об этом предупредило ГУП РК "Крымгазсети", объяснив вынужденную меру техническими... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-20T07:43

2023-07-20T07:43

2023-07-19T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подачу газа жителям ряда улиц Симферополя приостановят с 24 по 28 июля. Об этом предупредило ГУП РК "Крымгазсети", объяснив вынужденную меру техническими работами.Без газа на неделю останутся дома по следующим адресам: ул. Железнодорожная (1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1Е), ул. Киевская, 146, ул. Ростовская (19Б, 19Б лит. Б, 19В), ул. Камская (27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37), ул. Никанорова, 4, пр. А. Суворова (3, 7), ул. Киевская, 175г, с. Мирное: ул. Крымской Весны (мкрн. Жигулина Роща), пер. Сторожевой, 3/4, ул. Хромченко (19, 23/5), ул. Линейная (1, 3, 5), ул. Ким (4/4А, 35), Евпаторийское шоссе ( 1/2, 2, 3, 3/1, 5), ул. Ракетная (12, 17, 18/93, 26, 32/82, 36, 34), ул. Ларионова (9а, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42а, 44, 44а, 46), ул. Зубцова (10, 2/18, 6), ул. Лавриненко (7, 9, 1, 3, 6).Также в список попали: пер. Сторожевой, ул. Хромченко, пер. Персиковый, пер. Зеленый, туп. Кимовский, ул. Линейная, ул. КИМ, пер. Кимовский, Евпаторийскоешоссе, 1-175, ул. Ракетная (от Евпаторийского шоссе до железной дороги), ул. Урожайная, 2-10, ул. Полтавская, 1-17, пер. Мраморный, 26, ул. Ларионова, ул. Весенняя, ул. Мареша, ул. Зубцова, ул. Лавриненко, ул. Мелитопольская, пер. Мелитопольский, ул. Джанкойская, ул. Салгирная, пер. Салгирный, ул. Линейная, пер. Линейный.Подачу газа приостановят еще на нескольких улицах и переулках: ул. Битумная, пер. Битумный, пер. Ракетный, ул. Арзы, ул. Пехотинцев, пер. Пехотинцев, ул. Берекет, ул. Генчлик, ул. Чокърак, ул. Вильямсона, ул. Чередниченко, ул. Раздольная, пер. Хазарский.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штрафЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоКакие села в Крыму газифицируют в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, газ, газификация крыма, общество, крымгазсети