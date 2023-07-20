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Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов
Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов
Подачу газа жителям ряда улиц Симферополя приостановят с 24 по 28 июля. Об этом предупредило ГУП РК "Крымгазсети", объяснив вынужденную меру техническими... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-20T07:43
2023-07-19T20:18
новости крыма
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газификация крыма
общество
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подачу газа жителям ряда улиц Симферополя приостановят с 24 по 28 июля. Об этом предупредило ГУП РК "Крымгазсети", объяснив вынужденную меру техническими работами.Без газа на неделю останутся дома по следующим адресам: ул. Железнодорожная (1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1Е), ул. Киевская, 146, ул. Ростовская (19Б, 19Б лит. Б, 19В), ул. Камская (27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37), ул. Никанорова, 4, пр. А. Суворова (3, 7), ул. Киевская, 175г, с. Мирное: ул. Крымской Весны (мкрн. Жигулина Роща), пер. Сторожевой, 3/4, ул. Хромченко (19, 23/5), ул. Линейная (1, 3, 5), ул. Ким (4/4А, 35), Евпаторийское шоссе ( 1/2, 2, 3, 3/1, 5), ул. Ракетная (12, 17, 18/93, 26, 32/82, 36, 34), ул. Ларионова (9а, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42а, 44, 44а, 46), ул. Зубцова (10, 2/18, 6), ул. Лавриненко (7, 9, 1, 3, 6).Также в список попали: пер. Сторожевой, ул. Хромченко, пер. Персиковый, пер. Зеленый, туп. Кимовский, ул. Линейная, ул. КИМ, пер. Кимовский, Евпаторийскоешоссе, 1-175, ул. Ракетная (от Евпаторийского шоссе до железной дороги), ул. Урожайная, 2-10, ул. Полтавская, 1-17, пер. Мраморный, 26, ул. Ларионова, ул. Весенняя, ул. Мареша, ул. Зубцова, ул. Лавриненко, ул. Мелитопольская, пер. Мелитопольский, ул. Джанкойская, ул. Салгирная, пер. Салгирный, ул. Линейная, пер. Линейный.Подачу газа приостановят еще на нескольких улицах и переулках: ул. Битумная, пер. Битумный, пер. Ракетный, ул. Арзы, ул. Пехотинцев, пер. Пехотинцев, ул. Берекет, ул. Генчлик, ул. Чокърак, ул. Вильямсона, ул. Чередниченко, ул. Раздольная, пер. Хазарский.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штрафЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоКакие села в Крыму газифицируют в 2023 году
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новости крыма, газ, газификация крыма, общество, крымгазсети
Дома Симферополя останутся на неделю без газа: список адресов

В "Крымгазсети" предупредили об отключении подачи газа по десяткам улиц крымской столицы

07:43 20.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Подачу газа жителям ряда улиц Симферополя приостановят с 24 по 28 июля. Об этом предупредило ГУП РК "Крымгазсети", объяснив вынужденную меру техническими работами.

"В связи с проведением работ по техническому перевооружению газопровода высокого давления с заменой задвижек в ГК № 95 и ГК № 96 по реконструкции газопровода высокого давления с ликвидацией колодца ГК № 97 будет приостановлена подача газа населению", - говорится в сообщении.

Без газа на неделю останутся дома по следующим адресам: ул. Железнодорожная (1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1Е), ул. Киевская, 146, ул. Ростовская (19Б, 19Б лит. Б, 19В), ул. Камская (27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37), ул. Никанорова, 4, пр. А. Суворова (3, 7), ул. Киевская, 175г, с. Мирное: ул. Крымской Весны (мкрн. Жигулина Роща), пер. Сторожевой, 3/4, ул. Хромченко (19, 23/5), ул. Линейная (1, 3, 5), ул. Ким (4/4А, 35), Евпаторийское шоссе ( 1/2, 2, 3, 3/1, 5), ул. Ракетная (12, 17, 18/93, 26, 32/82, 36, 34), ул. Ларионова (9а, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42а, 44, 44а, 46), ул. Зубцова (10, 2/18, 6), ул. Лавриненко (7, 9, 1, 3, 6).
Также в список попали: пер. Сторожевой, ул. Хромченко, пер. Персиковый, пер. Зеленый, туп. Кимовский, ул. Линейная, ул. КИМ, пер. Кимовский, Евпаторийскоешоссе, 1-175, ул. Ракетная (от Евпаторийского шоссе до железной дороги), ул. Урожайная, 2-10, ул. Полтавская, 1-17, пер. Мраморный, 26, ул. Ларионова, ул. Весенняя, ул. Мареша, ул. Зубцова, ул. Лавриненко, ул. Мелитопольская, пер. Мелитопольский, ул. Джанкойская, ул. Салгирная, пер. Салгирный, ул. Линейная, пер. Линейный.
Подачу газа приостановят еще на нескольких улицах и переулках: ул. Битумная, пер. Битумный, пер. Ракетный, ул. Арзы, ул. Пехотинцев, пер. Пехотинцев, ул. Берекет, ул. Генчлик, ул. Чокърак, ул. Вильямсона, ул. Чередниченко, ул. Раздольная, пер. Хазарский.
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