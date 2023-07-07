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Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штраф

Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штраф - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штраф

Если не отказываться вовремя пускать в дом специалистов для проверки газового оборудования - не придется платить газовому хозяйству пятикратно увеличенные... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T09:19

2023-07-07T09:19

2023-07-07T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Если не отказываться вовремя пускать в дом специалистов для проверки газового оборудования - не придется платить газовому хозяйству пятикратно увеличенные штрафы. О том, как обезопасить себя от лишних трат и от мошенников, действующих под видом газовщиков, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер Симферопольского управления эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети" Александр Гнатенко.Напомним, в России намерены увеличить до 10 тыс. рублей штрафы за недопуск газовщиков в квартиры, законопроект уже одобрило правительство, документ внесут в Госдуму в ближайшее время.По словам Гнатенко, это очень хорошая инициатива, так как обезопасит людей и организует их."Штрафы увеличатся в пять раз, на сегодняшний день это примерно 1-2 тысячи рублей, административная ответственность за недопуск. Примерно в этом же диапазоне стоит техническое обслуживание. Законопослушному гражданину ничего не грозит, он предоставляет доступ - ему бояться нечего. А другие, в случае повышения административной ответственности, задумаются. И это ведь их безопасность", – рассуждает Гнатенко.Он подчеркивает, что в частных домах люди несут ответственность только за собственную жизнь и жизни узкого круга близких, тогда как в многоквартирных рискам подвергается в разы больший круг людей. Причин возникновения опасности много, и люди о них часто даже не знают.Поэтому регулярные визиты специалистов крайне важны. И если принимается решение о временном отключении газа, то следует не злиться на службу, а ремонтировать оборудование, заметил Гнатенко. Тем более, что речь чаще всего идет о небольших суммах. "Сотрудники уведомляют предварительно, оставляют телефоны. Человек может позвонить и сообщить, когда ему удобно будет принять бригаду, договориться о времени. Мы всегда идем на контакт с людьми, которые хотят увеличить шансы своей безопасности. И, конечно, у нас в горгазе есть ремонтная служба – заявки принимаются, слесари выезжают на место и устраняют их", – рассказал Гнатенко.Он подчеркнул, что каждый слесарь газовой службы имеет при себе удостоверение, которое "абонент обязан попросить его предоставить", чтобы обезопасить себя от мошенников. Если сомнения остаются, можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или в саму организацию (в республике это "Крымгазсети" с управлениями по городам - ред.), и уточнить, "действительно ли проводится плановое техническое обслуживание в таком-то доме", советует эксперт. Это первое правило для защиты от обмана и потери денег.Второе правило: помнить, что сотрудники государственной организации никогда и никому не навязывают покупку нового оборудования, тем более дорогостоящего, более 1-2 тысяч рублей, заключил сотрудник предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах Когда все населенные пункты Крыма будут с газом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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