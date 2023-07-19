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ЧП на войсковом полигоне в Кировском районе: что известно к этому часу
ЧП на войсковом полигоне в Кировском районе: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 19.07.2023
ЧП на войсковом полигоне в Кировском районе: что известно к этому часу
Ликвидация последствий пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма может занять до двух дней, людей из близлежащих четырех сел эвакуировали в пункты... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T15:15
2023-07-19T15:15
2023-07-19T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Ликвидация последствий пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма может занять до двух дней, людей из близлежащих четырех сел эвакуировали в пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле республиканских властей, прокуратуры и экстренных служб.Ситуация на полигоне в КрымуДетонация боеприпасов на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, где в среду утром произошло возгорание, продолжается. На ликвидацию последствий пожара понадобится до двух дней, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, на данный момент повреждений за пределами полигона не зафиксировано.Президенту доложили о ЧППрезидент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, реакция республиканских властей была оперативной, сейчас принимаются все необходимые меры.Обстановка в пунктах размещенияВ четырех селах Кировского района, которые находятся недалеко от горящего войскового полигона, проведена эвакуация жителей. Это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего около 2 200 человек. Для людей развернуты пункты временного размещения в школах Первомайского и Кировского. В них также прибыли работники прокуратуры. Они контролируют соблюдение прав эвакуируемых граждан, вопросы обеспечения их водой, продовольствием и медикаментами в случае необходимости.Перекрытие трассы "Таврида" и схемы объездаИз-за происшествия на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты по региональной сети дорог. В районе съездов с трассы "Таврида" установлены блокпосты, сотрудники которых подсказывают автомобилистам альтернативные маршруты через Старый Крым и Первомайское.Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Сколько времени нужно для ликвидации последствий ЧП на полигоне в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230719/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-povodu-vozgoraniya-na-kirovskom-poligone-1130167793.html
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ЧП на войсковом полигоне в Кировском районе: что известно к этому часу
ЧП на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма: что известно о пожаре к этому часу
15:15 19.07.2023 (обновлено: 15:19 19.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Ликвидация последствий пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма может занять до двух дней, людей из близлежащих четырех сел эвакуировали в пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле республиканских властей, прокуратуры и экстренных служб.
Ситуация на полигоне в Крыму
Детонация боеприпасов на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, где в среду утром произошло возгорание
, продолжается. На ликвидацию последствий пожара понадобится до двух дней, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Сейчас взрывы еще раздаются. Окончательно говорить о последствиях рано. В Крыму есть опыт работы с такими ситуациями. Думаю, день-два (займет ликвидация последствий – ред.), то есть эвакуация не длительная, а временная", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24."
По его словам, на данный момент повреждений за пределами полигона не зафиксировано.
Президенту доложили о ЧП
Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, реакция республиканских властей была оперативной, сейчас принимаются все необходимые меры.
"Разумеется, все докладывается президенту, - цитирует Пескова РИА Новости.- Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется".
Обстановка в пунктах размещения
В четырех селах Кировского района, которые находятся недалеко от горящего войскового полигона, проведена эвакуация жителей. Это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего около 2 200 человек. Для людей развернуты пункты временного размещения
в школах Первомайского и Кировского. В них также прибыли работники прокуратуры. Они контролируют соблюдение прав эвакуируемых граждан
, вопросы обеспечения их водой, продовольствием и медикаментами в случае необходимости.
Перекрытие трассы "Таврида" и схемы объезда
Из-за происшествия на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется
через населенные пункты по региональной сети дорог. В районе съездов с трассы "Таврида" установлены блокпосты, сотрудники которых подсказывают автомобилистам альтернативные маршруты через Старый Крым и Первомайское.
"При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск", - говорится в Telegram-канале главы республики.
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.
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