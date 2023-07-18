https://crimea.ria.ru/20230718/vygnat-shumnogo-soseda---yurist-otsenila-novuyu-initsiativu-gosdumy-1129869163.html

Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы

Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы

Шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, поскольку право граждан на частную собственность охраняется Конституцией. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T09:11

2023-07-18T09:11

2023-07-18T09:11

радио "спутник в крыму"

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, поскольку право граждан на частную собственность охраняется Конституцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Владимировна Борсук, комментируюя новую инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в полицию.Неприкосновенность частной собственности"Инициатива имеет под собой много вопросов. Выселение собственника из квартиры - настолько крайняя мера, что практически не применяется, поскольку Конституция охраняет частную собственность. Поэтому, даже если такая инициатива будет принята, вопрос, насколько она будет реализуема", - комментирует тему юрист.Также она напоминает норму гражданского права, по которой предметом спора не может быть жилье, если оно является единственным пригодным для проживания человека.Административные мерыПри этом в Крыму продолжает действовать региональный закон о тишине: шуметь разрешается до 23.00, после можно смело вызывать участкового. На первый раз правонарушителя скорее всего просто предупредят, повторное нарушение точно выльется в административный протокол.Что касается доказуемости шума, к приходу полицейских он может стихнуть. Поэтому ситуацию лучше зафиксировать, особенно если она повторяется регулярно: сделайте аудио- или видеозапись, чтобы участковый понимал, что вызов не был ложным.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собакиШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"Как соседи могут влиять на психику

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, городская среда, россия, общество, новости