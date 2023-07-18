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Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы
Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы
Шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, поскольку право граждан на частную собственность охраняется Конституцией. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T09:11
2023-07-18T09:11
радио "спутник в крыму"
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, поскольку право граждан на частную собственность охраняется Конституцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Владимировна Борсук, комментируюя новую инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в полицию.Неприкосновенность частной собственности"Инициатива имеет под собой много вопросов. Выселение собственника из квартиры - настолько крайняя мера, что практически не применяется, поскольку Конституция охраняет частную собственность. Поэтому, даже если такая инициатива будет принята, вопрос, насколько она будет реализуема", - комментирует тему юрист.Также она напоминает норму гражданского права, по которой предметом спора не может быть жилье, если оно является единственным пригодным для проживания человека.Административные мерыПри этом в Крыму продолжает действовать региональный закон о тишине: шуметь разрешается до 23.00, после можно смело вызывать участкового. На первый раз правонарушителя скорее всего просто предупредят, повторное нарушение точно выльется в административный протокол.Что касается доказуемости шума, к приходу полицейских он может стихнуть. Поэтому ситуацию лучше зафиксировать, особенно если она повторяется регулярно: сделайте аудио- или видеозапись, чтобы участковый понимал, что вызов не был ложным.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собакиШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"Как соседи могут влиять на психику
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закон и право, городская среда, россия, общество, новости
Выгнать шумного соседа - юрист оценила новую инициативу Госдумы

Юрист Борсук: выселить шумного соседа из квартиры почти невозможно

09:11 18.07.2023
 
© Depositphotos.com ElinaSiДевушка, закрывающая уши руками
Девушка, закрывающая уши руками - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Depositphotos.com ElinaSi
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Шумного соседа выселить из квартиры практически невозможно, поскольку право граждан на частную собственность охраняется Конституцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник юридического отдела ЖКХ "Контроль" Алина Владимировна Борсук, комментируюя новую инициативу Госдумы, по которой шумных соседей предлагается выселять из квартиры после 15 заявлений в полицию.

Неприкосновенность частной собственности

"Инициатива имеет под собой много вопросов. Выселение собственника из квартиры - настолько крайняя мера, что практически не применяется, поскольку Конституция охраняет частную собственность. Поэтому, даже если такая инициатива будет принята, вопрос, насколько она будет реализуема", - комментирует тему юрист.
Также она напоминает норму гражданского права, по которой предметом спора не может быть жилье, если оно является единственным пригодным для проживания человека.

Административные меры

При этом в Крыму продолжает действовать региональный закон о тишине: шуметь разрешается до 23.00, после можно смело вызывать участкового. На первый раз правонарушителя скорее всего просто предупредят, повторное нарушение точно выльется в административный протокол.
"И давайте не забывать, что шум - это не только громкая музыка и какие-то крики у соседей. Это еще и ремонтные работы. В случае, если речь идет о маленьких детях, которые могут плакать в любое время суток, закон о тишине тоже не делает исключений", - напоминает гостья эфира.
Что касается доказуемости шума, к приходу полицейских он может стихнуть. Поэтому ситуацию лучше зафиксировать, особенно если она повторяется регулярно: сделайте аудио- или видеозапись, чтобы участковый понимал, что вызов не был ложным.
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