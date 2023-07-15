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Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
Мусульманин, получивший от шведских властей разрешение на сжигание Библии и Торы перед посольством Израиля в Стокгольме, провел тихую демонстрацию и заявил о... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T17:58
2023-07-15T17:58
швеция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Мусульманин, получивший от шведских властей разрешение на сжигание Библии и Торы перед посольством Израиля в Стокгольме, провел тихую демонстрацию и заявил о недопустимости подобных действий со священными писаниями. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Мужчина завил, что его акция направлена против того, чтобы сжигали священные тексты – Коран, Библию или Тору.В конце июня в Стокгольме во время празднования религиозного праздника Курбан-байрама состоялась акция, в ходе которой был осквернен и сожжен Коран. Событие вызвало широкий резонанс и получило осуждение представителей большого числа стран.Так, власти Ирака потребовали Швецию выдать организатора акции для проведения суда над ним. Произошедшее также резко осудили в Алжире, Афганистане, Египте, Индонезии, Ливане, Сирии, Турции и Узбекистане. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве также осудили акцию, а МИД Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.В МИД России также указали на недопустимость подобных инцидентов и подчеркнули, что безнаказанность участников может привести к непредсказуемым, катастрофическим последствиям.Накануне в Хельсингборге на юге Швеции прошла акция, в ходе которой мужчина сжег устав НАТО вместо Корана. Таким образом мужчина решил выразить протест против вступления страны в альянс.В марте в интернете появились видеокадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра. Сожжение Корана вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев заявил, что поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение КоранаКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуБойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
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швеция, в мире, религия, общество, новости, коран, православие, мусульмане
Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию

В Швеции мусульманин на демонстрации-протесте отказался сжечь Библию и Тору - СМИ

17:58 15.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвеча и библия в руках верующего
Свеча и библия в руках верующего - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Мусульманин, получивший от шведских властей разрешение на сжигание Библии и Торы перед посольством Израиля в Стокгольме, провел тихую демонстрацию и заявил о недопустимости подобных действий со священными писаниями. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Мужчина завил, что его акция направлена против того, чтобы сжигали священные тексты – Коран, Библию или Тору.

"Я не буду сжигать священные тексты. Никто не должен этого делать. Я мусульманин. Мы не сжигаем священные тексты. Зажигалка мне не нужна", - цитируют его слова издания.

В конце июня в Стокгольме во время празднования религиозного праздника Курбан-байрама состоялась акция, в ходе которой был осквернен и сожжен Коран. Событие вызвало широкий резонанс и получило осуждение представителей большого числа стран.
Так, власти Ирака потребовали Швецию выдать организатора акции для проведения суда над ним. Произошедшее также резко осудили в Алжире, Афганистане, Египте, Индонезии, Ливане, Сирии, Турции и Узбекистане. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве также осудили акцию, а МИД Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
В МИД России также указали на недопустимость подобных инцидентов и подчеркнули, что безнаказанность участников может привести к непредсказуемым, катастрофическим последствиям.
Накануне в Хельсингборге на юге Швеции прошла акция, в ходе которой мужчина сжег устав НАТО вместо Корана. Таким образом мужчина решил выразить протест против вступления страны в альянс.
В марте в интернете появились видеокадры, на которых неизвестные украинские военные используют страницы священной для мусульман книги в качестве растопки для костра. Сожжение Корана вызвало большой резонанс в мусульманском мире. Глава администрации Новоалексеевки Херсонской области Асан Алиев заявил, что поднявших руку на священное для мусульман писание найдут и предадут суду.
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