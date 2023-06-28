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Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T09:27
2023-06-28T09:27
новости
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
курбан-байрам в крыму
кремль
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный и духовный смысл.Президент отметил мужество и отвагу бойцов-мусульман, которые принимают участие в спецоперации."Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - подчеркнул Путин.28 июня мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношенияМуфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрамаКакой сегодня праздник: 28 июня
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), праздники и памятные даты, курбан-байрам в крыму, кремль, общество
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин

Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом и отметил мужество бойцов-мусульман в ходе СВО

09:27 28.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный и духовный смысл.
"Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
Президент отметил мужество и отвагу бойцов-мусульман, которые принимают участие в спецоперации.
"Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - подчеркнул Путин.
28 июня мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.
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НовостиВладимир Путин (политик)Праздники и памятные датыКурбан-байрам в КрымуКремльОбщество
 
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