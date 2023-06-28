https://crimea.ria.ru/20230628/boytsy-musulmane-v-khode-svo-proyavlyayut-otvagu-i-muzhestvo--putin-1129681039.html

Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин

Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин

Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T09:27

2023-06-28T09:27

2023-06-28T09:27

новости

владимир путин (политик)

праздники и памятные даты

курбан-байрам в крыму

кремль

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный и духовный смысл.Президент отметил мужество и отвагу бойцов-мусульман, которые принимают участие в спецоперации."Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - подчеркнул Путин.28 июня мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношенияМуфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрамаКакой сегодня праздник: 28 июня

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), праздники и памятные даты, курбан-байрам в крыму, кремль, общество