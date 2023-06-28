https://crimea.ria.ru/20230628/boytsy-musulmane-v-khode-svo-proyavlyayut-otvagu-i-muzhestvo--putin-1129681039.html
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T09:27
2023-06-28T09:27
2023-06-28T09:27
новости
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
курбан-байрам в крыму
кремль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123908669_0:0:2896:1628_1920x0_80_0_0_9344eb0c60d27a106ceecafe7eb18218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.Глава государства подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный и духовный смысл.Президент отметил мужество и отвагу бойцов-мусульман, которые принимают участие в спецоперации."Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - подчеркнул Путин.28 июня мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношенияМуфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрамаКакой сегодня праздник: 28 июня
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123908669_177:0:2685:1881_1920x0_80_0_0_84444069640b2109fef6988d9e3d1e97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), праздники и памятные даты, курбан-байрам в крыму, кремль, общество
Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество – Путин
Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом и отметил мужество бойцов-мусульман в ходе СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив большую роль мусульманской общины в жизни страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный и духовный смысл.
"Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости. Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
Президент отметил мужество и отвагу бойцов-мусульман, которые принимают участие в спецоперации.
"Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", - подчеркнул Путин.
28 июня мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: