https://crimea.ria.ru/20230628/kurban-bayram-2022-traditsii-i-osobennosti-prazdnika-zhertvoprinosheniya-1123775693.html

Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения

Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения

В среду, 28 июня, мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-28T07:01

2023-06-28T07:01

2023-06-27T20:56

курбан-байрам в крыму

крым

культура

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мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

общество

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В среду, 28 июня, мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.Праздник жертвыКурбан-байрам или Ид аль-Адха (араб.) – "праздник жертвы" – один из главных праздников мусульманской культуры. Он не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. У верующих памятная дата ассоциируется с историей о пророке Ибрахиме, который по велению Всевышнего был готов принести в жертву своего единственного и долгожданного сына Исмаила. Увидев их искреннее намерение, покорность и преданность отца и сына Аллаху, Господь явился к ним и заменил отрока на барана. По легенде, это произошло в долине Мина, где в последствии и была возведена Мекка.Ежегодно к Мекке стекаются мусульмане со всего мира, совершая паломничество, называемое хаджем. По его окончанию и наступает торжественный праздник Курбан-байрам, посвященный памяти о жертвоприношении и любви пророка Ибрахима к Господу.…любви к ближнемуКурбан также означает "приближение" – к Господу и друг другу. Оно проявляется через любовь ко всем Его творениям, а также материальное поклонение в виде жертвоприношения. В этот день каждый мусульманин, имеющий возможность, обязан принести в жертву животное и разделить его с ближними и нуждающимися, независимо от их вероисповедания и национальности.Считается, что обряд жертвоприношения или заклания жертвенного животного регулирует социальные отношения в обществе. Курбан обязателен для мусульман, разумных, совершеннолетних, свободных от рабства, не находящихся в путешествии и владеющих имуществом в размере нисаба (минимальный достаток мусульманина, при котором он считается богатым – прим.).Ежегодно имущие мусульмане могут направить деньги на счет специального фонда – от их имени будет заколото жертвенное животное, мясо которого раздадут нуждающимся, а часть передадут в медресе.Забой жертвенных животных в Крыму проводится в специально отведенных местах. Фонд мусульман Крыма ежегодно договаривается с организациями и обряд проводится по всем правилам – не только религиозным, но и санитарным.…почитания старших и милости к младшимВажной традицией Курбана является почитание родителей и поминание ушедших родственников. Посещение кладбища – является обязательным ритуалом в этот день, который напоминает о цикличности жизни и связи поколений. После этого младшие идут к старшим, целуют руки матерей и отцов в знак уважения, любви и благодарности к ним.С другой стороны, принято радовать и баловать детей (и не только своих), которые являются одной из важнейших ценностей, переданной человеку Господом. Так, если среди собравшихся есть дети, которые не радуются в праздник, торжество не считается состоявшимся.…братства и единенияВ Крыму Курбан проходит в атмосфере единения. Независимо от национальности и конфессии, люди встречают его вместе, показывая, что они – большая и дружная семья.У крымских мусульман есть такой обычай – вечером на арифе (последний день Священного месяца Рамазан – прим.) женщины готовят много сладостей, традиционно жарят чебуреки, которые разносятся по соседям, чтобы оповестить их о грядущем празднике. Утром мужчины идут на молебен, в этот же день читаются праздничные проповеди. После мусульмане возвращаются домой, где в первую очередь совершают обряд жертвоприношения, ходят в гости друг к другу, а еще обязательно пьют кофе.Курбан-Байрам 2023 в КрымуВ Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий."В Крыму пятница – выходной, третий день Курбан-Байрама. Чтобы были длинные выходные, было принято такое решение, установить этот выходной для всех конфессий именно в пятницу", - напомнил он.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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