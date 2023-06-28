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Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения
Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения
В среду, 28 июня, мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-28T07:01
2023-06-27T20:56
курбан-байрам в крыму
крым
культура
религия
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В среду, 28 июня, мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.Праздник жертвыКурбан-байрам или Ид аль-Адха (араб.) – "праздник жертвы" – один из главных праздников мусульманской культуры. Он не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. У верующих памятная дата ассоциируется с историей о пророке Ибрахиме, который по велению Всевышнего был готов принести в жертву своего единственного и долгожданного сына Исмаила. Увидев их искреннее намерение, покорность и преданность отца и сына Аллаху, Господь явился к ним и заменил отрока на барана. По легенде, это произошло в долине Мина, где в последствии и была возведена Мекка.Ежегодно к Мекке стекаются мусульмане со всего мира, совершая паломничество, называемое хаджем. По его окончанию и наступает торжественный праздник Курбан-байрам, посвященный памяти о жертвоприношении и любви пророка Ибрахима к Господу.…любви к ближнемуКурбан также означает "приближение" – к Господу и друг другу. Оно проявляется через любовь ко всем Его творениям, а также материальное поклонение в виде жертвоприношения. В этот день каждый мусульманин, имеющий возможность, обязан принести в жертву животное и разделить его с ближними и нуждающимися, независимо от их вероисповедания и национальности.Считается, что обряд жертвоприношения или заклания жертвенного животного регулирует социальные отношения в обществе. Курбан обязателен для мусульман, разумных, совершеннолетних, свободных от рабства, не находящихся в путешествии и владеющих имуществом в размере нисаба (минимальный достаток мусульманина, при котором он считается богатым – прим.).Ежегодно имущие мусульмане могут направить деньги на счет специального фонда – от их имени будет заколото жертвенное животное, мясо которого раздадут нуждающимся, а часть передадут в медресе.Забой жертвенных животных в Крыму проводится в специально отведенных местах. Фонд мусульман Крыма ежегодно договаривается с организациями и обряд проводится по всем правилам – не только религиозным, но и санитарным.…почитания старших и милости к младшимВажной традицией Курбана является почитание родителей и поминание ушедших родственников. Посещение кладбища – является обязательным ритуалом в этот день, который напоминает о цикличности жизни и связи поколений. После этого младшие идут к старшим, целуют руки матерей и отцов в знак уважения, любви и благодарности к ним.С другой стороны, принято радовать и баловать детей (и не только своих), которые являются одной из важнейших ценностей, переданной человеку Господом. Так, если среди собравшихся есть дети, которые не радуются в праздник, торжество не считается состоявшимся.…братства и единенияВ Крыму Курбан проходит в атмосфере единения. Независимо от национальности и конфессии, люди встречают его вместе, показывая, что они – большая и дружная семья.У крымских мусульман есть такой обычай – вечером на арифе (последний день Священного месяца Рамазан – прим.) женщины готовят много сладостей, традиционно жарят чебуреки, которые разносятся по соседям, чтобы оповестить их о грядущем празднике. Утром мужчины идут на молебен, в этот же день читаются праздничные проповеди. После мусульмане возвращаются домой, где в первую очередь совершают обряд жертвоприношения, ходят в гости друг к другу, а еще обязательно пьют кофе.Курбан-Байрам 2023 в КрымуВ Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий."В Крыму пятница – выходной, третий день Курбан-Байрама. Чтобы были длинные выходные, было принято такое решение, установить этот выходной для всех конфессий именно в пятницу", - напомнил он.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
курбан-байрам в крыму, крым, культура, религия, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), общество, праздники и памятные даты
Курбан-байрам 2023: традиции и особенности праздника жертвоприношения

В России готовятся к одному из главных праздников исламской культуры – Курбан-Байраму

07:01 28.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоНамаз в честь праздника Курбан-байрам в Ханской мечети в Бахчисарае
Намаз в честь праздника Курбан-байрам в Ханской мечети в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В среду, 28 июня, мусульмане начинают отмечать один из главных праздников исламской культуры – Курбан-байрам. Каким правилам и традициям должны следовать благочестивые мусульмане – в материале РИА Новости Крым.

Праздник жертвы

Курбан-байрам или Ид аль-Адха (араб.) – "праздник жертвы" – один из главных праздников мусульманской культуры. Он не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. У верующих памятная дата ассоциируется с историей о пророке Ибрахиме, который по велению Всевышнего был готов принести в жертву своего единственного и долгожданного сына Исмаила. Увидев их искреннее намерение, покорность и преданность отца и сына Аллаху, Господь явился к ним и заменил отрока на барана. По легенде, это произошло в долине Мина, где в последствии и была возведена Мекка.
Ежегодно к Мекке стекаются мусульмане со всего мира, совершая паломничество, называемое хаджем. По его окончанию и наступает торжественный праздник Курбан-байрам, посвященный памяти о жертвоприношении и любви пророка Ибрахима к Господу.

…любви к ближнему

Курбан также означает "приближение" – к Господу и друг другу. Оно проявляется через любовь ко всем Его творениям, а также материальное поклонение в виде жертвоприношения. В этот день каждый мусульманин, имеющий возможность, обязан принести в жертву животное и разделить его с ближними и нуждающимися, независимо от их вероисповедания и национальности.
Считается, что обряд жертвоприношения или заклания жертвенного животного регулирует социальные отношения в обществе. Курбан обязателен для мусульман, разумных, совершеннолетних, свободных от рабства, не находящихся в путешествии и владеющих имуществом в размере нисаба (минимальный достаток мусульманина, при котором он считается богатым – прим.).
Ежегодно имущие мусульмане могут направить деньги на счет специального фонда – от их имени будет заколото жертвенное животное, мясо которого раздадут нуждающимся, а часть передадут в медресе.
Забой жертвенных животных в Крыму проводится в специально отведенных местах. Фонд мусульман Крыма ежегодно договаривается с организациями и обряд проводится по всем правилам – не только религиозным, но и санитарным.

…почитания старших и милости к младшим

Важной традицией Курбана является почитание родителей и поминание ушедших родственников. Посещение кладбища – является обязательным ритуалом в этот день, который напоминает о цикличности жизни и связи поколений. После этого младшие идут к старшим, целуют руки матерей и отцов в знак уважения, любви и благодарности к ним.
С другой стороны, принято радовать и баловать детей (и не только своих), которые являются одной из важнейших ценностей, переданной человеку Господом. Так, если среди собравшихся есть дети, которые не радуются в праздник, торжество не считается состоявшимся.

…братства и единения

В Крыму Курбан проходит в атмосфере единения. Независимо от национальности и конфессии, люди встречают его вместе, показывая, что они – большая и дружная семья.
У крымских мусульман есть такой обычай – вечером на арифе (последний день Священного месяца Рамазан – прим.) женщины готовят много сладостей, традиционно жарят чебуреки, которые разносятся по соседям, чтобы оповестить их о грядущем празднике. Утром мужчины идут на молебен, в этот же день читаются праздничные проповеди. После мусульмане возвращаются домой, где в первую очередь совершают обряд жертвоприношения, ходят в гости друг к другу, а еще обязательно пьют кофе.

Курбан-Байрам 2023 в Крыму

В Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий.
"В Крыму пятница – выходной, третий день Курбан-Байрама. Чтобы были длинные выходные, было принято такое решение, установить этот выходной для всех конфессий именно в пятницу", - напомнил он.
 
Курбан-байрам в КрымуКрымКультураРелигияМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)ОбществоПраздники и памятные даты
 
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