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Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама
Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама
Муфтий Московской области Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым призвал единоверцев соблюдать санитарные правила и совершать жертвоприношения животных... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T07:23
2023-06-28T07:23
мусульмане
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праздники и памятные даты
общество
религия
новости
думк (духовное управление мусульман крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Муфтий Московской области Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым призвал единоверцев соблюдать санитарные правила и совершать жертвоприношения животных только в специально отведенных для этого местах. На этой неделе мусульмане отмечают один из самых главных праздников в Исламе – Курбан-байрам, день окончания священного хаджа. Он связан с обрядом заклания жертвенных овец.По его словам, верующие до сих пор звонят в Духовное управление с вопросами, состоится ли праздник, не отменен ли он в связи с режимом КТО. 25 июня об этом заявила одна из московских мечетей – мечеть Ярдям в Отрадном."Там было принято решение руководством из-за КТО не проводить Курбан-байрам, но мы все слышали, режим КТО был отменен, поэтому, я думаю, руководство все-таки вернется к тому, чтобы проводить праздник. В остальных мечетях - в Московской Соборной мечети, в Исторической мечети и так далее - все будет проходить в штатном режиме", - заверил он.В Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий.В эти дни мусульмане принимают участие в священном хадже в Мекку и Медину. 27 июня прошло главное событие хаджа – стояние на горе Арафат, где поклонники Ислама молились о мире и здоровье для своих близких. В паломничестве принимают участие 25 тысяч россиян мусульманского вероисповедания.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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мусульмане, крым, москва, подмосковье, праздники и памятные даты, общество, религия, новости, думк (духовное управление мусульман крыма)
Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама

Муфтий Подмосковья: праздновать Курбан-байрам в этом году можно в специальных местах

07:23 28.06.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-байрама
Празднование Курбан-байрама - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Муфтий Московской области Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым призвал единоверцев соблюдать санитарные правила и совершать жертвоприношения животных только в специально отведенных для этого местах. На этой неделе мусульмане отмечают один из самых главных праздников в Исламе – Курбан-байрам, день окончания священного хаджа. Он связан с обрядом заклания жертвенных овец.

"28 июня во всех мечетях Москвы праздник начинается в 7:00. Для этого также выделены дополнительные площадки. В Подмосковье мы вместе с правительством Московской области подготовили 55 площадок. После того, как верующие послушают проповеди наших имамов и проведут праздничную молитву, они поедут в специально отведенные места. Так как в Москве таких ферм нет, а в Подмосковье есть специальные фермы, там и будет производиться обряд забоя жертвенных животных", - сообщил Рушан Аббясов.

По его словам, верующие до сих пор звонят в Духовное управление с вопросами, состоится ли праздник, не отменен ли он в связи с режимом КТО. 25 июня об этом заявила одна из московских мечетей – мечеть Ярдям в Отрадном.
"Там было принято решение руководством из-за КТО не проводить Курбан-байрам, но мы все слышали, режим КТО был отменен, поэтому, я думаю, руководство все-таки вернется к тому, чтобы проводить праздник. В остальных мечетях - в Московской Соборной мечети, в Исторической мечети и так далее - все будет проходить в штатном режиме", - заверил он.
В Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий.

"В Крыму пятница – выходной, третий день Курбан-байрама. Чтобы были длинные выходные, было принято такое решение - установить этот выходной для всех конфессий именно в пятницу", - напомнил он.

В эти дни мусульмане принимают участие в священном хадже в Мекку и Медину. 27 июня прошло главное событие хаджа – стояние на горе Арафат, где поклонники Ислама молились о мире и здоровье для своих близких. В паломничестве принимают участие 25 тысяч россиян мусульманского вероисповедания.
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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МусульманеКрымМоскваПодмосковьеПраздники и памятные датыОбществоРелигияНовостиДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)
 
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