https://crimea.ria.ru/20230628/muftiy-iz-podmoskovya-dal-sovet-musulmanam-po-povodu-kurban-bayrama-1129679357.html

Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама

Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Муфтий из Подмосковья дал совет мусульманам по поводу Курбан-байрама

Муфтий Московской области Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым призвал единоверцев соблюдать санитарные правила и совершать жертвоприношения животных... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T07:23

2023-06-28T07:23

2023-06-28T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Муфтий Московской области Рушан Аббясов в пресс-центре РИА Новости Крым призвал единоверцев соблюдать санитарные правила и совершать жертвоприношения животных только в специально отведенных для этого местах. На этой неделе мусульмане отмечают один из самых главных праздников в Исламе – Курбан-байрам, день окончания священного хаджа. Он связан с обрядом заклания жертвенных овец.По его словам, верующие до сих пор звонят в Духовное управление с вопросами, состоится ли праздник, не отменен ли он в связи с режимом КТО. 25 июня об этом заявила одна из московских мечетей – мечеть Ярдям в Отрадном."Там было принято решение руководством из-за КТО не проводить Курбан-байрам, но мы все слышали, режим КТО был отменен, поэтому, я думаю, руководство все-таки вернется к тому, чтобы проводить праздник. В остальных мечетях - в Московской Соборной мечети, в Исторической мечети и так далее - все будет проходить в штатном режиме", - заверил он.В Крыму подготовка к Курбан-байраму также идет полным ходом, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Эсадуллах Баиров. Это единственный регион России, где в этот праздник установлен официальный выходной для представителей всех конфессий.В эти дни мусульмане принимают участие в священном хадже в Мекку и Медину. 27 июня прошло главное событие хаджа – стояние на горе Арафат, где поклонники Ислама молились о мире и здоровье для своих близких. В паломничестве принимают участие 25 тысяч россиян мусульманского вероисповедания.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

https://crimea.ria.ru/20230627/khadzh-v-mekku-sovershili-300-musulman-iz-kryma-1129675391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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