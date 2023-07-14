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Главные новости Крыма: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Главные новости Крыма: 14 июля
Главные новости Крыма: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Главные новости Крыма: 14 июля
Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма. Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма. У Зеленского придумали... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T22:05
2023-07-14T22:05
главное за день
крым
новости крыма
общественная палата крыма
владимир зеленский (президент украины)
михаил шеремет
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма. Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма. У Зеленского придумали засеять Крым коноплей. Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна. В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд по делу о водной блокадеАрбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля, сообщил в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. На суде планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе Госсовета Республики Крым. Затем, предварительно в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу. В данный момент юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки.Новый глава Общественной палаты14 июля состоялось первое заседание нового, четвертого по счету состава Общественной палаты Крыма, ее председателем переизбран политолог Александр Форманчук. Как подчеркнул глава республики Сергей Аксенов, за годы своей деятельности Общественная палата стала "надежной площадкой для взаимодействия жителей республики с властями". Члены палаты вникают в самые непростые и проблемные вопросы, вырабатывают предложения по их решению, и граждане видят конкретные результаты. Мечты Киева о Крыме и коноплеКиев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание каннабиса на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано. Об этом заявила так называемый представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева. Комментируя эту тему депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет констатировал, что Украинское руководство продолжает демонстрировать крайнюю степень деградации, однако жителям Крыма не следует обращать внимания на странные фантазии киевского режима, поскольку полуостров никогда больше не будет украинским.Первый миллион тонн зернаАграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже один миллион тонн. Еще предстоит убрать порядка 250 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы. В прошлом году аграрии Крыма собрали 2,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такого урожая в республике не было с 1989 года. Парковая археология в СевастополеВ Севастополе стартуют археологические исследования сразу в двух старых скверах: у Петропавловского собора – в центре города и в сквере им. Лазарева – в удаленном районе. Мероприятия необходимы для начала благоустройства этих территорий. Проект по реконструкции сквера у храма святых апостолов Петра и Павла на центральном городском холме был принят в 2019 году. Однако он не включал мероприятий по сохранности собора и не предусматривал необходимых для данной территории археологических исследований. Теперь же "возникла такая необходимость", чтобы скорректировать проект и завершить благоустройство. Аналогичную работу предстоит провести в сквере им. Лазарева в Нахимовском районе.
https://crimea.ria.ru/20230714/idealnaya-kurortnaya-pogoda--prognoz-na-vykhodnye-ot-fobos-1130062661.html
https://crimea.ria.ru/20230714/svalka-v-sele-flotskoe-v-sevastopole-prokuratura-podala-v-sud-na-gorkhoz-1130068429.html
https://crimea.ria.ru/20230714/glazami-pravdy-v-sudake-pokazali-fotoraboty-voenkora-ria-novosti-krym-1130061524.html
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главное за день, крым, новости крыма, общественная палата крыма, владимир зеленский (президент украины), михаил шеремет, александр форманчук
Главные новости Крыма: 14 июля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 14 июля

22:05 14.07.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкОблако на вершине горы Аю-Даг, Крым
Облако на вершине горы Аю-Даг, Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Названа дата первого судебного слушания по делу о водной блокаде Крыма. Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты Крыма. У Зеленского придумали засеять Крым коноплей. Аграрии Крыма собрали первый миллион тонн зерна. В Севастополе проведут археологические исследования в городских скверах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Суд по делу о водной блокаде

Арбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля, сообщил в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. На суде планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе Госсовета Республики Крым. Затем, предварительно в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу. В данный момент юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки.
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Новый глава Общественной палаты

14 июля состоялось первое заседание нового, четвертого по счету состава Общественной палаты Крыма, ее председателем переизбран политолог Александр Форманчук. Как подчеркнул глава республики Сергей Аксенов, за годы своей деятельности Общественная палата стала "надежной площадкой для взаимодействия жителей республики с властями". Члены палаты вникают в самые непростые и проблемные вопросы, вырабатывают предложения по их решению, и граждане видят конкретные результаты.

Мечты Киева о Крыме и конопле

Киев вписал в "стратегию экономического восстановления Крыма" выращивание каннабиса на территории полуострова в экспортных масштабах. Также "стратегия" предусматривает содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорт их в страны, где это вещество легализовано. Об этом заявила так называемый представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева.
Комментируя эту тему депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет констатировал, что Украинское руководство продолжает демонстрировать крайнюю степень деградации, однако жителям Крыма не следует обращать внимания на странные фантазии киевского режима, поскольку полуостров никогда больше не будет украинским.
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Первый миллион тонн зерна

Аграрии Крыма убрали половину посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочен уже один миллион тонн. Еще предстоит убрать порядка 250 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара. Лидерами по урожайности являются Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы. В прошлом году аграрии Крыма собрали 2,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такого урожая в республике не было с 1989 года.

Парковая археология в Севастополе

В Севастополе стартуют археологические исследования сразу в двух старых скверах: у Петропавловского собора – в центре города и в сквере им. Лазарева – в удаленном районе. Мероприятия необходимы для начала благоустройства этих территорий. Проект по реконструкции сквера у храма святых апостолов Петра и Павла на центральном городском холме был принят в 2019 году. Однако он не включал мероприятий по сохранности собора и не предусматривал необходимых для данной территории археологических исследований. Теперь же "возникла такая необходимость", чтобы скорректировать проект и завершить благоустройство. Аналогичную работу предстоит провести в сквере им. Лазарева в Нахимовском районе.
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