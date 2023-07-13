https://crimea.ria.ru/20230713/ochered-rastet-pered-krymskim-mostom-so-storony-kerchi-probka-iz-520-avto-1130038501.html

Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто

Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто

Очередь к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T16:15

2023-07-13T16:15

2023-07-13T16:15

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Ранее досмотр ожидали 260 транспортных средств, со стороны Тамани затруднений не было.Утром со стороны Тамани досмотр ожидали 360 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи затруднений не было.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек

крымский мост

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керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань