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Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто
Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто
Очередь к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T16:15
2023-07-13T16:15
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Ранее досмотр ожидали 260 транспортных средств, со стороны Тамани затруднений не было.Утром со стороны Тамани досмотр ожидали 360 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи затруднений не было.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань
Очередь растет: перед Крымским мостом со стороны Керчи пробка из 520 авто

Обстановка перед пунктами пропуска на Крымский мост: 520 авто ждут со стороны Керчи

16:15 13.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.

"По данным на 16 часов в очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Тамани затруднений нет", – говорится в сообщении.

Ранее досмотр ожидали 260 транспортных средств, со стороны Тамани затруднений не было.
Утром со стороны Тамани досмотр ожидали 360 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи затруднений не было.
На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию. В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.
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