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Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
По состоянию на 21.00 среды очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T21:32
2023-07-12T21:32
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 среды очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Утром со стороны Краснодарского края наблюдалось небольшой скопление автомобилей, время на досмотр составляло около часа.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию . В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек
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РИА Новости Крым
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет

21:32 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 среды очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Утром со стороны Краснодарского края наблюдалось небольшой скопление автомобилей, время на досмотр составляло около часа.
На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию . В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.
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