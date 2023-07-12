https://crimea.ria.ru/20230712/situatsiya-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye--1130023968.html

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

По состоянию на 21.00 среды очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T21:32

2023-07-12T21:32

2023-07-12T21:32

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 среды очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Утром со стороны Краснодарского края наблюдалось небольшой скопление автомобилей, время на досмотр составляло около часа.На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения и в связи с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.Президент России Владимир Путин обсудил с правительством сложившуюся ситуацию . В Минтрансе РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе в помощь паромам вышли десантные корабли Черноморского флота. Работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробокКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричек

крымский мост

крым

керчь

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, кубань