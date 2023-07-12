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Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения
Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения
Россия не признавала и не признает резолюций Генассамблеи ООН, в которых содержатся "лживые измышления" относительно Крыма и живущих там людей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T19:22
2023-07-12T19:22
2023-07-12T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Россия не признавала и не признает резолюций Генассамблеи ООН, в которых содержатся "лживые измышления" относительно Крыма и живущих там людей. Об этом заявил постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ОНН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.Он также подчеркнул, что Россия осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе и других странах. И призвал Запад "заняться реальной борьбой с экстремизмом и нарушением прав верующих в своих странах", прекратив их легитимизацию "под предлогом мнимой заботы о соблюдении прав человека".До этого постпред РФ в ООН заявлял, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ООН о нарушениях прав человека в республике "лицемерным и позорным", отметив что желание некоторых стран высказаться против свидетельствует о том, что не все хотят быть ведомыми Западом.В середине декабря 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила якобы имеющиеся в Крыму нарушения прав человека, в частности в отношении крымских татар и украинцев, и призвала Россию вывести военный контингент с территории Украины.В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 сказали "нет" принятию документа. В числе противников резолюции, помимо России выступили: Белоруссия, Китай, КНДР, Сирия, Иран, Куба, Мали, Никарагуа, Судан, Эритрея, Эфиопия и Зимбабве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары жестко ответили постпреду Киева при ООН Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было
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Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения
Постпред РФ в ООН Гатилов: Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
19:22 12.07.2023 (обновлено: 19:36 12.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Россия не признавала и не признает резолюций Генассамблеи ООН, в которых содержатся "лживые измышления" относительно Крыма и живущих там людей. Об этом заявил постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ОНН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.
"Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму. Категорически отвергаем содержащиеся в них лживые измышления", – сказал Гатилов, выступая на сессии Совета ООН.
Он также подчеркнул, что Россия осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе и других странах. И призвал Запад "заняться реальной борьбой с экстремизмом и нарушением прав верующих в своих странах", прекратив их легитимизацию "под предлогом мнимой заботы о соблюдении прав человека".
До этого постпред РФ в ООН заявлял, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал
резолюцию ООН о нарушениях прав человека в республике "лицемерным и позорным", отметив что желание некоторых стран высказаться против свидетельствует о том, что не все хотят быть ведомыми Западом.
В середине декабря 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила якобы имеющиеся в Крыму нарушения прав человека, в частности в отношении крымских татар и украинцев, и призвала Россию вывести военный контингент с территории Украины.
В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 сказали "нет" принятию документа. В числе противников резолюции, помимо России выступили: Белоруссия, Китай, КНДР, Сирия, Иран, Куба, Мали, Никарагуа, Судан, Эритрея, Эфиопия и Зимбабве.
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