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Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения

Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Россия не признает резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму и ее обвинения

Россия не признавала и не признает резолюций Генассамблеи ООН, в которых содержатся "лживые измышления" относительно Крыма и живущих там людей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T19:22

2023-07-12T19:22

2023-07-12T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Россия не признавала и не признает резолюций Генассамблеи ООН, в которых содержатся "лживые измышления" относительно Крыма и живущих там людей. Об этом заявил постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя доклад верховного комиссара ОНН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.Он также подчеркнул, что Россия осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе и других странах. И призвал Запад "заняться реальной борьбой с экстремизмом и нарушением прав верующих в своих странах", прекратив их легитимизацию "под предлогом мнимой заботы о соблюдении прав человека".До этого постпред РФ в ООН заявлял, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал резолюцию ООН о нарушениях прав человека в республике "лицемерным и позорным", отметив что желание некоторых стран высказаться против свидетельствует о том, что не все хотят быть ведомыми Западом.В середине декабря 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила якобы имеющиеся в Крыму нарушения прав человека, в частности в отношении крымских татар и украинцев, и призвала Россию вывести военный контингент с территории Украины.В поддержку документа проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 сказали "нет" принятию документа. В числе противников резолюции, помимо России выступили: Белоруссия, Китай, КНДР, Сирия, Иран, Куба, Мали, Никарагуа, Судан, Эритрея, Эфиопия и Зимбабве.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары жестко ответили постпреду Киева при ООН Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было

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оон, генассамблея оон и "крымский вопрос", геннадий гатилов, в мире, крым, политика, россия, общество, новости