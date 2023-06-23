https://crimea.ria.ru/20230623/krymchane-vystupili-v-sude-oon-v-gaage-kak-eto-bylo-1129591247.html

Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было

Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было

Представители общественности Крыма выступили в Международном суде ООН в Гааге в рамках процесса "Украина против России", который был инициирован в 2017 году. О... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T19:41

2023-06-23T19:41

2023-06-23T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Представители общественности Крыма выступили в Международном суде ООН в Гааге в рамках процесса "Украина против России", который был инициирован в 2017 году. О подробностях процесса и происходящем в кулуарах РИА Новости Крым рассказал руководитель общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин, выступивший в суде в качестве свидетеля.В Нидерландах прошел второй раунд устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках иска Киев обвиняет Москву в "финансировании терроризма в Донбассе" и "притеснения крымских татар и украинцев в Крыму".Как отметил Ибраим Ширин, в ходе слушаний представители российской стороны напомнили суду, что более двух миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе юноши и пенсионеры, добровольно получили российские паспорта, и считать всех этих людей террористами просто абсурдно.При этом именно Киев организовал транспортную, финансовую, водную и другие блокады Донбасса и обстреливал мирное население ДНР и ЛНР, чему есть многочисленные доказательства и свидетельства.В аспекте мнимых претензий Украины по поводу "притеснений крымских татар и украинцев в Крыму" представителю республики Ибраиму Ширину и заместителю муфтия региона Асадулле Баирову оппонировал лидер запрещенного в России "междлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров.Представители российской стороны также привели неопровержимые доказательства, что курултай (всеобщее собрание) крымско-татарского народа в 2014 году поддержал сторону России и постановил делегировать представителей народа во властные структуры республики. В свою очередь меджлис*, который подчиняется курултаю, выступил против этого решения.Ширин также рассказал о том, что лидер меджлиса* Чубаров пытался спровоцировать представителей Крыма в суде."Еще до заседания суда Чубаров написал, что из Крыма "приедут шавки", имея в виду тех крымских татар, которые поддерживают Россию. Мы это тоже озвучили в суде. И, если честно, я пытался его (Чубарова – ред.) поймать в кулуарах и посмотреть ему в глаза. Он же "мужик", и должен был это мне в лицо сказать. Но при всех попытках он отводил взгляд, опускал голову и пробегал мимо, весь красный, запыханный. В общем, к сожалению, его глазки я не поймал", - рассказал общественник.Ширин добавил, что для него лично посещение "одной из самых вражески настроенных в отношении России стран стало невероятным опытом"."Я отдаю себе отчет в том, что я стою на стороне своей Родины – России. Как говорится, волков бояться – в лес не ходить. Конечно, моя семья переживала за меня, но чтобы было меньше переживаний, моя супруга решила меня поддержать и поехала со мной. Поверьте, Гаага русским людям не понравится, и мне, крымскому татарину, Нидерланды не понравились. Мы очень развитая страна, поверьте", - заключил общественник.* экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиКрымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнениеПолитолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю

https://crimea.ria.ru/20230306/psevdo-lidery-krymskie-tatary-osudili-ekstremistov-iz-medzhlisa-1127380285.html

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