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Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение
Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение
На евразийском пространстве сегодня формируется новое цивилизационное объединение, подобное Европейскому союзу, драйвером этого процесса могут выступить живущие РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T08:58
2023-04-22T08:58
радио "спутник в крыму"
крымские татары
радик амиров
"исламский фактор крыма"
крым
новости крыма
мнения
сергей марков
общество
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На евразийском пространстве сегодня формируется новое цивилизационное объединение, подобное Европейскому союзу, драйвером этого процесса могут выступить живущие в Крыму крымские татары. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, создатель молодежного форума "Форос" Сергей Марков в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По словам Маркова, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "совершают историческое действие, сближая друг с другом тюркскую и славянскую цивилизации".При этом крымские татары являются активной частью сообщества в Крыму и полностью интегрировались в Россию, сохранив свою идентичность и мудрость многовекового народа, считает эксперт."Когда Крым воссоединился с Россией, крымско-татарская община заняла в большинстве своем нейтральную позицию. Наиболее активная часть была с нами, меньшая часть – не с нами, а большая часть решила подождать и посмотреть, что получится. Но потом, когда стало ясно, что Россия здесь навсегда, они стали интегрироваться активно. Сегодня крымско-татарская община полностью от этого нейтралитета ушла, активно принимает участие во всех выборах и работе в органах власти", - отметил Марков.Политолог также обратил внимание на полный провал американских и британских спецслужб организовать на полуострове террористическое движение. По его словам, крымско-татарский народ отказался посылать своих сыновей на совершение терактов и участие в националистических батальонах. При этом фактор запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* практически не играет никакой роли в плане воздействия на соотечественников в Крыму."Крымско-тарарский народ обладает большим опытом жизни в разных империях и не хочет жертвовать собой ради неизвестных авантюристов. Это самое главное. С началом специальной военной операции роль этих запрещенных организаций типа "меджлиса"* практически сошла на нет. Когда есть ВСУ, "Азов"* и так далее – все ресурсы идут туда. Про "меджлис"* все полностью забыли", - добавил аналитик.*террористические и экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофактОт Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернииЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
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Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение

Политолог Марков: у крымских татар есть шанс стать драйвером новой евразийской цивилизации

08:58 22.04.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрымско-татарский национальный праздник "Хыдырлез"
Крымско-татарский национальный праздник Хыдырлез - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На евразийском пространстве сегодня формируется новое цивилизационное объединение, подобное Европейскому союзу, драйвером этого процесса могут выступить живущие в Крыму крымские татары. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, создатель молодежного форума "Форос" Сергей Марков в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"На религиозном уровне Евросоюз – это католическо-протестантское-атеистическое, а с точки зрения этнической – романо-германское объединение. Точно так же сейчас перед нами стоит огромная задача по формированию подобного объединения, но нашего – православно-исламского и славяно-тюркского пространства. Евразийский экономический союз во многом уже является таким объединением. У проживающих в Крыму крымских татар возникает огромная возможность стать драйвером этой огромной цивилизации", - убежден политолог.
По словам Маркова, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "совершают историческое действие, сближая друг с другом тюркскую и славянскую цивилизации".
При этом крымские татары являются активной частью сообщества в Крыму и полностью интегрировались в Россию, сохранив свою идентичность и мудрость многовекового народа, считает эксперт.
"Когда Крым воссоединился с Россией, крымско-татарская община заняла в большинстве своем нейтральную позицию. Наиболее активная часть была с нами, меньшая часть – не с нами, а большая часть решила подождать и посмотреть, что получится. Но потом, когда стало ясно, что Россия здесь навсегда, они стали интегрироваться активно. Сегодня крымско-татарская община полностью от этого нейтралитета ушла, активно принимает участие во всех выборах и работе в органах власти", - отметил Марков.
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Политолог также обратил внимание на полный провал американских и британских спецслужб организовать на полуострове террористическое движение. По его словам, крымско-татарский народ отказался посылать своих сыновей на совершение терактов и участие в националистических батальонах. При этом фактор запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* практически не играет никакой роли в плане воздействия на соотечественников в Крыму.
"Крымско-тарарский народ обладает большим опытом жизни в разных империях и не хочет жертвовать собой ради неизвестных авантюристов. Это самое главное. С началом специальной военной операции роль этих запрещенных организаций типа "меджлиса"* практически сошла на нет. Когда есть ВСУ, "Азов"* и так далее – все ресурсы идут туда. Про "меджлис"* все полностью забыли", - добавил аналитик.
*террористические и экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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