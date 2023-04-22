https://crimea.ria.ru/20230422/krymskie-tatary-mogut-stat-drayverom-evraziyskoy-tsivilizatsii--mnenie--1128298857.html

Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение

Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Крымские татары могут стать драйвером евразийской цивилизации – мнение

На евразийском пространстве сегодня формируется новое цивилизационное объединение, подобное Европейскому союзу, драйвером этого процесса могут выступить живущие РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T08:58

2023-04-22T08:58

2023-04-22T08:58

радио "спутник в крыму"

крымские татары

радик амиров

"исламский фактор крыма"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На евразийском пространстве сегодня формируется новое цивилизационное объединение, подобное Европейскому союзу, драйвером этого процесса могут выступить живущие в Крыму крымские татары. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, создатель молодежного форума "Форос" Сергей Марков в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По словам Маркова, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "совершают историческое действие, сближая друг с другом тюркскую и славянскую цивилизации".При этом крымские татары являются активной частью сообщества в Крыму и полностью интегрировались в Россию, сохранив свою идентичность и мудрость многовекового народа, считает эксперт."Когда Крым воссоединился с Россией, крымско-татарская община заняла в большинстве своем нейтральную позицию. Наиболее активная часть была с нами, меньшая часть – не с нами, а большая часть решила подождать и посмотреть, что получится. Но потом, когда стало ясно, что Россия здесь навсегда, они стали интегрироваться активно. Сегодня крымско-татарская община полностью от этого нейтралитета ушла, активно принимает участие во всех выборах и работе в органах власти", - отметил Марков.Политолог также обратил внимание на полный провал американских и британских спецслужб организовать на полуострове террористическое движение. По его словам, крымско-татарский народ отказался посылать своих сыновей на совершение терактов и участие в националистических батальонах. При этом фактор запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* практически не играет никакой роли в плане воздействия на соотечественников в Крыму."Крымско-тарарский народ обладает большим опытом жизни в разных империях и не хочет жертвовать собой ради неизвестных авантюристов. Это самое главное. С началом специальной военной операции роль этих запрещенных организаций типа "меджлиса"* практически сошла на нет. Когда есть ВСУ, "Азов"* и так далее – все ресурсы идут туда. Про "меджлис"* все полностью забыли", - добавил аналитик.*террористические и экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофактОт Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернииЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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