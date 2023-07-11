Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230711/v-permskom-krae-pri-splave-po-reke-propalo-11-detey-i-11-vzroslykh-1129970678.html
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
В Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала группа из 22 туристов, 11 из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
новости
россия
пермский край
туризм
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129970218_1191:189:3072:1247_1920x0_80_0_0_415f3da024082dfa9d2bd3810388bab3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала группа из 22 туристов, 11 из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.Туристы начали сплав 4 июля из поселка Средняя Усьва по маршруту протяженностью 175 километров. Они должны были выйти в поселке Усьва Горнозаводского городского округа 9 июля, где их ожидал водитель.Однако в назначенное время в условленной точке они не появились, и на связь до сих пор не выходили. Спасатели начали поиски, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные сотрудники МЧС провели две спасательные операции в горах. В обоих случаях туристки повредили ноги и не смогли самостоятельно продолжить движение. Пострадавшим была оказана помощь, они были доставлены в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений
россия
пермский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129970218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_02d30291a5d39a652c8f2b0eedab3bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, пермский край, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых

Пропало 11 детей: в Пермском крае после сплава по реке не выходит на связь группа туристов

12:37 11.07.2023
 
© РИА Новости . Мария Ващук / Перейти в фотобанкПермский край.
Пермский край. - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала группа из 22 туристов, 11 из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
"Поступила информация о невыходе с маршрута незарегистрированной туристической группы в составе 22 человек, в том числе 11 детей", — сказал собеседник агентства.
Туристы начали сплав 4 июля из поселка Средняя Усьва по маршруту протяженностью 175 километров. Они должны были выйти в поселке Усьва Горнозаводского городского округа 9 июля, где их ожидал водитель.
Однако в назначенное время в условленной точке они не появились, и на связь до сих пор не выходили. Спасатели начали поиски, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные сотрудники МЧС провели две спасательные операции в горах. В обоих случаях туристки повредили ноги и не смогли самостоятельно продолжить движение. Пострадавшим была оказана помощь, они были доставлены в медицинское учреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений
НовостиРоссияПермский крайТуризмМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ
15:23Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток
15:10Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
14:59Уничтожены более 500 боевиков: армия России громит врага в зоне СВО
14:52Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта
14:42ПВО сбила над Херсонской областью три ракеты Storm Shadow
14:35Очередей перед Крымским мостом нет: оперативные данные
14:23Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков
14:16В Пермском крае нашли 22 потерявшихся при сплаве туристов
14:06ФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot
13:51В Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
13:47Над Туапсе воздушная воронка - объявлено смерчевое предупреждение
13:36В селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен
13:2110 лет на двоих: в Крыму вынесли приговор за контрабанду наркотиков
13:11Прошел финальный гастроужин от ведущих шефов крымских ресторанов
13:01Франция передаст Украине дальнобойные ракеты – Макрон
12:58Столтенберг предложил сократить процесс присоединения Украины к НАТО
12:48За подрывом "Северных потоков" стоит Украина – мнение Киссинджера
12:37В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
12:21Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Лента новостейМолния