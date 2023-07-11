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В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
В Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала группа из 22 туристов, 11 из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала группа из 22 туристов, 11 из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.Туристы начали сплав 4 июля из поселка Средняя Усьва по маршруту протяженностью 175 километров. Они должны были выйти в поселке Усьва Горнозаводского городского округа 9 июля, где их ожидал водитель.Однако в назначенное время в условленной точке они не появились, и на связь до сих пор не выходили. Спасатели начали поиски, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.Ранее сообщалось, что в Крыму за выходные сотрудники МЧС провели две спасательные операции в горах. В обоих случаях туристки повредили ноги и не смогли самостоятельно продолжить движение. Пострадавшим была оказана помощь, они были доставлены в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений
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новости, россия, пермский край, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Пермском крае при сплаве по реке пропало 11 детей и 11 взрослых
Пропало 11 детей: в Пермском крае после сплава по реке не выходит на связь группа туристов