https://crimea.ria.ru/20230710/vspyshka-meningita-ne-opasna-dlya-polzovateley-v-krymu-1129917347.html

Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму

Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму

Вспышка менингококковой инфекции, зафиксированная на складском центре Ozon в Екатеринбурге, не опасна для пользователей. Менингококковая инфекция передается... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T09:28

2023-07-10T09:28

2023-07-10T09:54

радио "спутник в крыму"

общество

крым

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

наталья рымаренко

роспотребнадзор

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вспышка менингококковой инфекции, зафиксированная на складском центре Ozon в Екатеринбурге, не опасна для пользователей. Менингококковая инфекция передается только от человека к человеку и быстро погибает в природной среде, объяснила в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии медакадемии Крымского федерального университета, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Наталья Рымаренко.Накануне в Екатеринбурге от менингита скончались двое сотрудников Ozon, суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции. По словам Натальи Рымаренко, менингококк передается воздушно-капельным путем и может вызывать как легкое недомогание, так и серьезные, смертельно опасные генерализованные формы болезни.Есть молниеносная форма менингококковой инфекции, когда даже медики бессильны, предупреждает Наталья Рымаренко. При этом установить диагноз можно по виду больного, у которого появляется характерная кровянистая сыпь, высокая температура и рвота. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться к врачу.В Крыму, рассказывает доктор медицинских наук, вспышки менингококковой инфекции случаются время от времени, обычно подъем уровня заболеваемости происходит раз в 10-15 лет. В качестве меры профилактики следует регулярно проветривать помещения. Можно также вакцинироваться, но в обязательном порядке это показано только людям, выезжающим в страны с высоким риском заболевания, в частности, в страны Африки.Вспышка серозного менингита, вызванная энтеровирусными инфекциями, наблюдалась в Севастополе в 2018 году. Однако закрытие школ и детских садов не проводилось, поскольку фиксировались лишь единичные случаи, которые не приводили к возникновению очага инфекции. Всего за несколько месяцев было задокументировано 142 случая заболевания серозным менингитом, из них 115 – дети. Ни одной смерти пациентов от серозного менингита не было допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Севастополя выявили менингитЛомота и температура: как определить укус инфицированного клещаВспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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