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Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму
Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму
Вспышка менингококковой инфекции, зафиксированная на складском центре Ozon в Екатеринбурге, не опасна для пользователей. Менингококковая инфекция передается... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T09:28
2023-07-10T09:54
радио "спутник в крыму"
общество
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
наталья рымаренко
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кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вспышка менингококковой инфекции, зафиксированная на складском центре Ozon в Екатеринбурге, не опасна для пользователей. Менингококковая инфекция передается только от человека к человеку и быстро погибает в природной среде, объяснила в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии медакадемии Крымского федерального университета, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Наталья Рымаренко.Накануне в Екатеринбурге от менингита скончались двое сотрудников Ozon, суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции. По словам Натальи Рымаренко, менингококк передается воздушно-капельным путем и может вызывать как легкое недомогание, так и серьезные, смертельно опасные генерализованные формы болезни.Есть молниеносная форма менингококковой инфекции, когда даже медики бессильны, предупреждает Наталья Рымаренко. При этом установить диагноз можно по виду больного, у которого появляется характерная кровянистая сыпь, высокая температура и рвота. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться к врачу.В Крыму, рассказывает доктор медицинских наук, вспышки менингококковой инфекции случаются время от времени, обычно подъем уровня заболеваемости происходит раз в 10-15 лет. В качестве меры профилактики следует регулярно проветривать помещения. Можно также вакцинироваться, но в обязательном порядке это показано только людям, выезжающим в страны с высоким риском заболевания, в частности, в страны Африки.Вспышка серозного менингита, вызванная энтеровирусными инфекциями, наблюдалась в Севастополе в 2018 году. Однако закрытие школ и детских садов не проводилось, поскольку фиксировались лишь единичные случаи, которые не приводили к возникновению очага инфекции. Всего за несколько месяцев было задокументировано 142 случая заболевания серозным менингитом, из них 115 – дети. Ни одной смерти пациентов от серозного менингита не было допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Севастополя выявили менингитЛомота и температура: как определить укус инфицированного клещаВспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
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общество, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, наталья рымаренко, роспотребнадзор, кфу (крымский федеральный университет)
Вспышка менингита не опасна для пользователей в Крыму

Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге не опасна для крымчан – мнение врача

09:28 10.07.2023 (обновлено: 09:54 10.07.2023)
 
© Fotolia/ IDNЛабораторные исследования. Архивное фото
Лабораторные исследования. Архивное фото
© Fotolia/ IDN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вспышка менингококковой инфекции, зафиксированная на складском центре Ozon в Екатеринбурге, не опасна для пользователей. Менингококковая инфекция передается только от человека к человеку и быстро погибает в природной среде, объяснила в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии медакадемии Крымского федерального университета, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Наталья Рымаренко.

"Вспышки заболевания возникают, когда есть скученность, много людей в закрытом помещении в тесном длительном контакте. Сам менингококк не стоек в природной среде, и именно вот эта скученность, когда он попадает напрямую от человека к человеку, дает ему возможность развиваться. Поэтому превращение вспышки в какую-то эпидемию невозможно", - сказала она.

Накануне в Екатеринбурге от менингита скончались двое сотрудников Ozon, суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции. По словам Натальи Рымаренко, менингококк передается воздушно-капельным путем и может вызывать как легкое недомогание, так и серьезные, смертельно опасные генерализованные формы болезни.

"Менингит – это заболевание, которое может вызываться многими возбудителями, а менингококковая инфекция – это только один из них. Помимо легких форм, таких, как назофарингит – это воспаление слизистой носоглотки – могут развиться и тяжелые формы, одна из них – это менингит. Вторая такая наиболее тяжелая форма – это менингококковый сепсис, который и может привести к таким трагическим последствиям, как смерть пациента", – разъяснила врач.

Есть молниеносная форма менингококковой инфекции, когда даже медики бессильны, предупреждает Наталья Рымаренко. При этом установить диагноз можно по виду больного, у которого появляется характерная кровянистая сыпь, высокая температура и рвота. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться к врачу.

"И все службы сразу включаются, Роспотребнадзор в первую очередь, проводятся все меры профилактики. Всех контактных сразу помещают в карантин, каждый день их обследуют, берут мазки, определяют носителя и дают антибиотики для профилактики. То есть все контактные сразу получают лечение, потому что менингококк очень чувствителен к антибиотикам, и если принять одну-две дозы необходимого в таком случае лекарства, то возбудитель инфекции погибает, если начать на такой суперранней стадии", – подчеркнула эксперт.

В Крыму, рассказывает доктор медицинских наук, вспышки менингококковой инфекции случаются время от времени, обычно подъем уровня заболеваемости происходит раз в 10-15 лет. В качестве меры профилактики следует регулярно проветривать помещения. Можно также вакцинироваться, но в обязательном порядке это показано только людям, выезжающим в страны с высоким риском заболевания, в частности, в страны Африки.
Вспышка серозного менингита, вызванная энтеровирусными инфекциями, наблюдалась в Севастополе в 2018 году. Однако закрытие школ и детских садов не проводилось, поскольку фиксировались лишь единичные случаи, которые не приводили к возникновению очага инфекции. Всего за несколько месяцев было задокументировано 142 случая заболевания серозным менингитом, из них 115 – дети. Ни одной смерти пациентов от серозного менингита не было допущено.
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