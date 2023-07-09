https://crimea.ria.ru/20230709/glavnye-novosti-kryma-9-iyulya-1129916982.html

Главные новости Крыма: 9 июля

Главные новости Крыма: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Главные новости Крыма: 9 июля

Над Керчью сбита крылатая ракета. Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины. Очередь у Крымского моста растет. Травля подростка за... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T20:13

2023-07-09T20:13

2023-07-09T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Над Керчью сбита крылатая ракета. Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны Украины. Очередь у Крымского моста растет. Травля подростка за поддержку СВО в Крыму – фейк. . Керчь отметила День рыбака по-новому.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму сбита крылатая ракетаВ воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету.Власти также призвали жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Заторы возле Крымского мостаК вечеру воскресенья очередь из автомобилей на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края выросла. "В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 650 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".В свою очередь министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщал, что для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды. Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.Киев признал ответственность за теракт на Крымском мостуЗамминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях.В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тот факт, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, показателен, ведь власти Украины в преддверии саммита НАТО пытаются осуществить план по "собственному спасению". Очередной фейкИнформация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является фейком. Об этом заявили в региональном министерстве образования."Обращаем внимание, что подобные разгоняемые сообщения не соответствуют действительности. Специалисты министерства образования, науки и молодежи Республики Крым неоднократно связывались с руководством и учителями школы, а также родителями детей, провели служебное расследование и не нашли доказательств подобных сообщений", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.В Керчи отметили День рыбакаВ воскресенье в Керчи отметили День рыбака. Он прошел не по привычному сценарию: отменены концерты, массовые гуляния и выход бога морей Нептуна на набережную города. Изменили давнюю традицию в целях безопасности.Однако для жителей и гостей города прошли бесплатные экскурсии, работала праздничная ярмарка. О том, как прошел этот день - в нашем репортаже.

https://crimea.ria.ru/20230709/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1129909855.html

https://crimea.ria.ru/20230709/zachem-kiev-priznal-otvetstvennost-za-terakt-v-krymu---mnenie-1129913808.html

https://crimea.ria.ru/20230709/kerch-otmetila-den-rybaka-po-novomu-kak-eto-bylo-1129916001.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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