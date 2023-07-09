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Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Информация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T17:57
2023-07-09T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Информация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является фейком. Об этом заявили в региональном министерстве образования.В минобразе уточнили, что после того, как выявили данную информацию, которая сейчас активно распространяется по сети, провели служебное расследование. Также власти просят гостей и жителей Крыма доверять проверенным источникам информации и не распространять фейки в интернете.Ранее сообщалось, что в России проблему травли в детских коллективах обсуждают уже на законодательном уровне. Это означает, что в обществе растет осознание последствий буллинга для всех участников агрессивного преследования.В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что защищался от травли в школе с помощью саморазвития, он старался превзойти обидчиков интеллектуально и "обменять" знания на защиту тех, кто сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаТравля в школе: как быстро распознать буллинг и что делатьКак в России будут бороться с буллингом
https://crimea.ria.ru/20230608/palochka-kholery-v-vode-v-krymu-oprovergli-feyki-iz-roditelskikh-chatov-1129273821.html
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крым, минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, новости крыма, фейк, общество, дети
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк

Минобраз Крыма опроверг данные о травле школьника за поддержку спецоперации

17:57 09.07.2023 (обновлено: 17:58 09.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкольница заполняет тетрадь
Школьница заполняет тетрадь - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Информация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является фейком. Об этом заявили в региональном министерстве образования.
В минобразе уточнили, что после того, как выявили данную информацию, которая сейчас активно распространяется по сети, провели служебное расследование.
"Обращаем внимание, что подобные разгоняемые сообщения не соответствуют действительности. Специалисты министерства образования, науки и молодежи Республики Крым неоднократно связывались с руководством и учителями школы, а также родителями детей, провели служебное расследование и не нашли доказательств подобных сообщений", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Также власти просят гостей и жителей Крыма доверять проверенным источникам информации и не распространять фейки в интернете.
Ранее сообщалось, что в России проблему травли в детских коллективах обсуждают уже на законодательном уровне. Это означает, что в обществе растет осознание последствий буллинга для всех участников агрессивного преследования.
В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что защищался от травли в школе с помощью саморазвития, он старался превзойти обидчиков интеллектуально и "обменять" знания на защиту тех, кто сильнее.
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