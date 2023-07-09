https://crimea.ria.ru/20230709/travlya-podrostka-za-podderzhku-svo-v-krymu---feyk-1129914006.html
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Информация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T17:57
2023-07-09T17:57
2023-07-09T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Информация о том, что в одной из крымских школ началась травля подростка за то, что он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, является фейком. Об этом заявили в региональном министерстве образования.В минобразе уточнили, что после того, как выявили данную информацию, которая сейчас активно распространяется по сети, провели служебное расследование. Также власти просят гостей и жителей Крыма доверять проверенным источникам информации и не распространять фейки в интернете.Ранее сообщалось, что в России проблему травли в детских коллективах обсуждают уже на законодательном уровне. Это означает, что в обществе растет осознание последствий буллинга для всех участников агрессивного преследования.В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман признался, что защищался от травли в школе с помощью саморазвития, он старался превзойти обидчиков интеллектуально и "обменять" знания на защиту тех, кто сильнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаТравля в школе: как быстро распознать буллинг и что делатьКак в России будут бороться с буллингом
https://crimea.ria.ru/20230608/palochka-kholery-v-vode-v-krymu-oprovergli-feyki-iz-roditelskikh-chatov-1129273821.html
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крым, минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, новости крыма, фейк, общество, дети
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Минобраз Крыма опроверг данные о травле школьника за поддержку спецоперации
17:57 09.07.2023 (обновлено: 17:58 09.07.2023)