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"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков
"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков - РИА Новости Крым, 09.07.2023
"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков
Военнослужащие группировки войск "Днепр" в Херсонской области поразили пять мест временной дислокации украинских боевиков, а также уничтожили американскую... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T14:35
2023-07-09T14:35
херсонская область
потери всу
группировка войск "днепр"
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" в Херсонской области поразили пять мест временной дислокации украинских боевиков, а также уничтожили американскую гаубицу с боекомплектом и экипажем и установку "Град". Потери противника составили 68 боевиков.Наибольший урон российские военные нанесли врагу на Каховском направлении в районах населенных пунктов Казацкое и Шляховка. Там при огневом поражении по местам временной дислокации ВСУ уничтожен 21 боевик, шесть получили различные ранения, три единицы автомобильной техники выведены из строя.Кроме того, поражены позиции подразделений ВСУ в районах Козацкое, Дутчаны. Враг потерял восемь солдат и военную технику.В островной зоне бойцы "Днепра" уничтожили еще одно место расположения врага в районе населенного пункта Велитенское. Потери ВСУ – 12 боевиков убитыми и трое ранеными, выведена из строя техника.Там же поражена установка РСЗО "Град" БМ-21, пять боевиков убиты, трое ранены.На Херсонском направлении поражено два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 10 боевиков ВФУ. Уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, один танк Т-64 с экипажем, а также одна гаубица М777, боекомплект к ней и расчет из пяти боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУПотери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
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РИА Новости Крым
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херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков

Группировка "Днепр" уничтожила 5 пунктов размещения ВСУ, гаубицу США и установку "Град"

14:35 09.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" в Херсонской области поразили пять мест временной дислокации украинских боевиков, а также уничтожили американскую гаубицу с боекомплектом и экипажем и установку "Град". Потери противника составили 68 боевиков.
Наибольший урон российские военные нанесли врагу на Каховском направлении в районах населенных пунктов Казацкое и Шляховка. Там при огневом поражении по местам временной дислокации ВСУ уничтожен 21 боевик, шесть получили различные ранения, три единицы автомобильной техники выведены из строя.
Кроме того, поражены позиции подразделений ВСУ в районах Козацкое, Дутчаны. Враг потерял восемь солдат и военную технику.
В островной зоне бойцы "Днепра" уничтожили еще одно место расположения врага в районе населенного пункта Велитенское. Потери ВСУ – 12 боевиков убитыми и трое ранеными, выведена из строя техника.
Там же поражена установка РСЗО "Град" БМ-21, пять боевиков убиты, трое ранены.
На Херсонском направлении поражено два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 10 боевиков ВФУ. Уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с пятью членами экипажа и боекомплектом, один танк Т-64 с экипажем, а также одна гаубица М777, боекомплект к ней и расчет из пяти боевиков.
Работа артиллерии - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Херсонская областьПотери ВСУГруппировка войск "Днепр"СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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