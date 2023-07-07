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Евпатория осталась без воды из-за аварии

Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Евпатория осталась без воды из-за аварии

Вечером в пятницу Евпатория осталась без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщают в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T18:49

2023-07-07T18:49

2023-07-07T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу Евпатория осталась без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщают в пресс-службе "Воды Крыма".Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. При этом гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отметил, что одномоментно заменить все 40 км трубопровода не получится, поэтому принято решение заменить наиболее проблемную его часть – протяженностью около четырех километров. При этом крупные аварии на евпаторийском водоводе происходят регулярно. 16 июня глава городской администрации Елена Демидова сообщала о приостановке подаче воды горожанам из-за аварии на электросетях. Похожий случай произошел в городе 7 июня. Тогда из-за аварии на сетях электроснабжения были введены множественные отключения.Один из самых крупных прорывов на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария на электросетях оставила Евпаторию без водыИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

https://crimea.ria.ru/20230622/pitevaya-voda-v-krymu-kakov-zapas-i-kak-ego-sokhranyayut-1129570630.html

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