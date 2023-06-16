https://crimea.ria.ru/20230616/avariya-na-elektrosetyakh-ostavila-evpatoriyu-bez-vody-1129443620.html
Авария на электросетях оставила Евпаторию без воды
Авария на электросетях оставила Евпаторию без воды - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Авария на электросетях оставила Евпаторию без воды
В Евпатории из-за аварии на электросетях остановлены насосы – подача воды жителям приостановлена. Об этом сообщила глава администрации Елена Демидова. РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T17:29
2023-06-16T17:29
2023-06-16T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на электросетях остановлены насосы – подача воды жителям приостановлена. Об этом сообщила глава администрации Елена Демидова.Сотрудники "Воды Крыма" переключают абонентов на запасные насосы. В настоящее время идет повышение давления. Одновременно специалисты евпаторийского филиала "Крымэнерго" проводят ремонт сетей. Вероятное время завершения работ не уточняется.Похожий случай произошел в городе 7 июня. Тогда из-за аварии на сетях электроснабжения были введены множественные отключения.В Евпатории регулярно происходят крупные аварии на водоводе. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
https://crimea.ria.ru/20230614/polsotni-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-vody-na-dva-dnya-1129368128.html
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Авария на электросетях оставила Евпаторию без воды
В Евпатории из-за аварии на электросетях отключено водоснабжение - Демидова
17:29 16.06.2023 (обновлено: 17:33 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за аварии на электросетях остановлены насосы – подача воды жителям приостановлена. Об этом сообщила глава администрации Елена Демидова.
"В связи с аварией на сетях "Крымэнерго" по улице Загородняя были остановлены насосы и прекращена подача воды", – написала в своем Telegram-канале Демидова.
Сотрудники "Воды Крыма" переключают абонентов на запасные насосы. В настоящее время идет повышение давления. Одновременно специалисты евпаторийского филиала "Крымэнерго" проводят ремонт сетей. Вероятное время завершения работ не уточняется.
Похожий случай произошел в городе 7 июня. Тогда из-за аварии на сетях электроснабжения были введены множественные отключения
.
В Евпатории регулярно происходят крупные аварии на водоводе. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
До этого из-за аварийного отключения подстанции город оставался без воды 4 мая. В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
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