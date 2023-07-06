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Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга
Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга
Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-07-06T09:58
2023-07-06T09:58
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
транспорт
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Погода в районе Керченского проливаСогласно прогнозу Росгидромета, 6 июля ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +32...34, температура воды в море +25...26 градусов.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик и ограничения на Керченской переправеПосле возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 190 033 пассажира, 152 946 единиц автотранспорта и 19 852 железнодорожных вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 605 рейсов", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Накануне ситуация с заторами на Крымском мосту стабилизировалась. К середине дня 5 июля на Крымском мосту со стороны Крыма и Краснодарского края пробок не было.Ранее с 1 июля на подъезде к Крымском мосту скапливались многокилометровые очереди. Причиной стало резкое увеличение трафика на полуостров на 40%. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, и открыли дополнительные пункты досмотра. Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновленоКерченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, транспорт, инфографика
Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга

Как работает Керченская переправа в четверг, 6 июля

09:58 06.07.2023
 
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Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в районе Керченского пролива

Согласно прогнозу Росгидромета, 6 июля ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +32...34, температура воды в море +25...26 градусов.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

Трафик и ограничения на Керченской переправе

После возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 190 033 пассажира, 152 946 единиц автотранспорта и 19 852 железнодорожных вагона.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 605 рейсов", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
Накануне ситуация с заторами на Крымском мосту стабилизировалась. К середине дня 5 июля на Крымском мосту со стороны Крыма и Краснодарского края пробок не было.
Ранее с 1 июля на подъезде к Крымском мосту скапливались многокилометровые очереди. Причиной стало резкое увеличение трафика на полуостров на 40%. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, и открыли дополнительные пункты досмотра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосморречфлотМорской транспортТранспорт
 
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