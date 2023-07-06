https://crimea.ria.ru/20230706/khroniki-kerchenskoy-perepravy---pogoda-i-trafik-na-utro-chetverga-1129848918.html

Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга

Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга

Погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-07-06T09:58

2023-07-06T09:58

2023-07-06T09:58

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

морской транспорт

транспорт

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Погода в районе Керченского проливаСогласно прогнозу Росгидромета, 6 июля ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +32...34, температура воды в море +25...26 градусов.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик и ограничения на Керченской переправеПосле возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 190 033 пассажира, 152 946 единиц автотранспорта и 19 852 железнодорожных вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 605 рейсов", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Накануне ситуация с заторами на Крымском мосту стабилизировалась. К середине дня 5 июля на Крымском мосту со стороны Крыма и Краснодарского края пробок не было.Ранее с 1 июля на подъезде к Крымском мосту скапливались многокилометровые очереди. Причиной стало резкое увеличение трафика на полуостров на 40%. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, и открыли дополнительные пункты досмотра. Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновленоКерченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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