https://crimea.ria.ru/20230704/glavnye-novosti-kryma-4-iyulya-1129813668.html

Главные новости Крыма: 4 июля

Главные новости Крыма: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Главные новости Крыма: 4 июля

Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T22:51

2023-07-04T22:51

2023-07-04T22:51

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов. В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов. Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ. Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На паромной переправе могут появиться БДКМинистерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором, в частности, обсуждалась транспортная доступность полуострова и очереди на Крымском мосту.При этом Савельев сообщил, что по состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Движение по Чонгарскому мосту восстановленоДвижение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области."С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.Боеприпасы и грузовик без тормозов в СевастополеВ Севастополе специалисты МЧС уничтожили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, предупредив о времени, когда в городе могут быть слышны взрывы.Так, на плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая, потребовалось около четырех часов.Во вторник днем на трассе "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом - предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.В Бахчисарае пристав брала взяткиСудебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району – брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч рублей. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру."Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма.

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html

https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html

https://crimea.ria.ru/20230704/podzhog-iz-mesti-v-simferopole-zaderzhan-podzhigatel-avto-1129804704.html

https://crimea.ria.ru/20230704/kontrabanda-voennoy-produktsii-iz-kryma-v-ssha-organizatoru-dali-srok-1129800102.html

севастополь

бахчисарай

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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