https://crimea.ria.ru/20230704/glavnye-novosti-kryma-4-iyulya-1129813668.html
Главные новости Крыма: 4 июля
Главные новости Крыма: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Главные новости Крыма: 4 июля
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T22:51
2023-07-04T22:51
2023-07-04T22:51
новости крыма
министр транспорта рф виталий савельев
севастополь
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гу мчс россии по севастополю
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крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов. В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов. Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ. Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На паромной переправе могут появиться БДКМинистерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором, в частности, обсуждалась транспортная доступность полуострова и очереди на Крымском мосту.При этом Савельев сообщил, что по состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Движение по Чонгарскому мосту восстановленоДвижение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области."С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.Боеприпасы и грузовик без тормозов в СевастополеВ Севастополе специалисты МЧС уничтожили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, предупредив о времени, когда в городе могут быть слышны взрывы.Так, на плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая, потребовалось около четырех часов.Во вторник днем на трассе "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом - предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.В Бахчисарае пристав брала взяткиСудебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району – брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч рублей. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру."Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html
https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов. В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов. Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ. Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
На паромной переправе могут появиться БДК
Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив
. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором, в частности, обсуждалась транспортная доступность полуострова и очереди на Крымском мосту.
При этом Савельев сообщил
, что по состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут.
"В настоящее время на 14:00 у нас ожидают проезда всего порядка 100 транспортных средств, время ожидания составляет до 30 минут, заторовая ситуация отсутствует", - сказал руководитель ведомства на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Движение по Чонгарскому мосту восстановлено
"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.
Боеприпасы и грузовик без тормозов в Севастополе
В Севастополе специалисты МЧС уничтожили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, предупредив о времени, когда в городе могут быть слышны взрывы.
Так, на плановое уничтожение около тысячи боеприпасов
времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая, потребовалось около четырех часов.
Во вторник днем на трассе "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом
- предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.
Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.
В Бахчисарае пристав брала взятки
Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району – брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ
. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч рублей. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру.
"Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма.