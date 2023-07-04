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Главные новости Крыма: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Главные новости Крыма: 4 июля
Главные новости Крыма: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Главные новости Крыма: 4 июля
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T22:51
2023-07-04T22:51
новости крыма
министр транспорта рф виталий савельев
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
гу мчс россии по севастополю
бахчисарай
крымский следком
чонгарский мост
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов. В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов. Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ. Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На паромной переправе могут появиться БДКМинистерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором, в частности, обсуждалась транспортная доступность полуострова и очереди на Крымском мосту.При этом Савельев сообщил, что по состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Движение по Чонгарскому мосту восстановленоДвижение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области."С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.Боеприпасы и грузовик без тормозов в СевастополеВ Севастополе специалисты МЧС уничтожили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, предупредив о времени, когда в городе могут быть слышны взрывы.Так, на плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая, потребовалось около четырех часов.Во вторник днем на трассе "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом - предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.В Бахчисарае пристав брала взяткиСудебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району – брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч рублей. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру."Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html
https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html
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новости крыма, министр транспорта рф виталий савельев, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гу мчс россии по севастополю, бахчисарай, крымский следком, чонгарский мост, крым, крымский мост, керченская паромная переправа, владимир путин (политик)
Главные новости Крыма: 4 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 4 июля

22:51 04.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями. Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ. Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов. В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов. Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ. Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На паромной переправе могут появиться БДК

Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором, в частности, обсуждалась транспортная доступность полуострова и очереди на Крымском мосту.
При этом Савельев сообщил, что по состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут.
"В настоящее время на 14:00 у нас ожидают проезда всего порядка 100 транспортных средств, время ожидания составляет до 30 минут, заторовая ситуация отсутствует", - сказал руководитель ведомства на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Автомобильное движение по Крымскому мосту
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Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы

Движение по Чонгарскому мосту восстановлено

Движение пассажирских автобусов по маршруту Геническ – Симферополь через отремонтированный Чонгарский мост возобновлено со вторника, сообщает министерство транспорта Херсонской области.
"С 4 июля возобновляется автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь через Чонгарский мост", - информирует Telegram-канал ведомства.
Моторная лодка на реке Днепр. - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Боеприпасы и грузовик без тормозов в Севастополе

В Севастополе специалисты МЧС уничтожили около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной из бухт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, предупредив о времени, когда в городе могут быть слышны взрывы.
Так, на плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая, потребовалось около четырех часов.
Во вторник днем на трассе "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом - предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.
Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.
Поджог двух иномарок
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В Бахчисарае пристав брала взятки

Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району – брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч рублей. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру.
"Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма.
Житель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
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Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
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21:33ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа
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20:59Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность
20:31В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки
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19:40Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады
19:26"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра
18:57Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
18:26Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
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