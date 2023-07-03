https://crimea.ria.ru/20230703/eks-glave-sbu-po-krymu-na-ukraine-grozit-15-let-za-rabotu-na-rossiyu--1129770123.html

Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию"

Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию" - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию"

Экс-главе Службы безопаности Украины по Крыму (создано после присоединения полуострова к РФ – ред.) Олегу Кулиничу грозит 15 лет за "работу на ФСБ РФ" – он ждет РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T12:21

2023-07-03T12:21

2023-07-03T12:21

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

суд

украина

сбу (служба безопасности украины)

василий малюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Экс-главе Службы безопаности Украины по Крыму (создано после присоединения полуострова к РФ – ред.) Олегу Кулиничу грозит 15 лет за "работу на ФСБ РФ" – он ждет суда, расследование завершено. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СБУ.Олега Кулинича задержали год назад, в июле 2022. Теперь расследование завершено, а материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. Его обвиняют по пяти статьям. В частности, бывшему украинскому силовику вменяется государственная измена, создание преступного сообщества и руководство им, похищение боеприпасов, военной и специальной техники с использованием служебного положения, а также незаконное обращение с оружием и самовольное оставление места службы.Напомним, главное управление СБУ по Крыму продолжило работу под руководством киевского режима после присоединения полуострова к России в 2014 году. Ведомство базировалось в Херсоне. Олег Кулинич возглавлял его с октября 2020-го. После взятия города под контроль Вооруженными силами РФ 2 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности.По словам главы СБУ Василия Малюка, который лично контролировал дело и задержание Кулинича, для обвинения экс-силовика была собрана "мощная доказательная база, на основе которое суд сможет вынести "справедливый приговор". И в заключение пригрозил всем, кто сотрудничает с Россией. "СБУ обязательно вас найдет и заставит ответить за совершенное, где бы вы не прятались", – заявил Малюк.Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что в Крыму с нетерпением ждут визита на полуостров президента Украины Владимира Зеленского, который ранее пообещал нанести его "после победы". Среди прочего парламентарий отметил, что главе киевского режима организуют здесь "специальное помещение и трехразовое питание", подчеркнув, что его заждались "люди, замученные в застенках СБУ" и все, кто погиб в результате украинского конфликта. Аналогичное заявление было сделано в отношении секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновСК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости

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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд, украина, сбу (служба безопасности украины), василий малюк, владимир зеленский (президент украины)