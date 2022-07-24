https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html

Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости

Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее анонсировал зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан, заявил в интервью газете The... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T16:47

2022-07-24T16:47

2022-07-24T16:47

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее анонсировал зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан, заявил в интервью газете The Telegraph, что подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с Россией.Ким также сообщил, что силовики в Николаеве уже задержали порядка десяти человек. Он добавил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика