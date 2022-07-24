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Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости
Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости
Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее анонсировал зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан, заявил в интервью газете The... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T16:47
2022-07-24T16:47
2022-07-24T16:47
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее анонсировал зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан, заявил в интервью газете The Telegraph, что подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с Россией.Ким также сообщил, что силовики в Николаеве уже задержали порядка десяти человек. Он добавил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, политика
Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости
Глава Николаевской области заявил, что подозревает всех жителей региона в лояльности к РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее анонсировал зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан, заявил в интервью газете The Telegraph, что подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с Россией.
"Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько", – приводит его слова РИА Новости.
Ким также сообщил, что силовики в Николаеве уже задержали порядка десяти человек. Он добавил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.