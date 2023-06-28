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Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней
Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней
Улицу Долгоруковскую в центральной части Симферополя решено сделать односторонней. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T08:05
2023-06-28T08:05
новости крыма
симферополь
транспорт
пдд (правила дорожного движения)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Улицу Долгоруковскую в центральной части Симферополя решено сделать односторонней. Об этом сообщили в администрации города.Нововведения начнут действовать в воскресенье 16 июля 2023 года. До указанной даты будут установлены соответствующие дорожные знаки, проведены необходимые мероприятия.Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездок.Ранее в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 19 июня до 1 сентября был ограничен проезд по улице Ломоносова на участке от Первомайской до Беспалова, и по улице Беспалова - от Первомайской до Гудронного переулка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за оползня ограничено движениеКапремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентябряСитуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробках
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новости крыма, симферополь, транспорт, пдд (правила дорожного движения), новости
Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней

Движение по улице Долгоруковской в Симферополе станет односторонним

08:05 28.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Симферополь
Города России. Симферополь - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Улицу Долгоруковскую в центральной части Симферополя решено сделать односторонней. Об этом сообщили в администрации города.

"На улице Долгоруковской в Симферополе (от улицы Жуковского до улицы Павленко) будет введено одностороннее движение транспорта", – говорится в сообщении.

© Пресс-служба администрации СимферополяОдносторонее движение на улице Долгоруковской в Симферополе
Односторонее движение на улице Долгоруковской в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Односторонее движение на улице Долгоруковской в Симферополе
Нововведения начнут действовать в воскресенье 16 июля 2023 года. До указанной даты будут установлены соответствующие дорожные знаки, проведены необходимые мероприятия.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездок.
Ранее в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 19 июня до 1 сентября был ограничен проезд по улице Ломоносова на участке от Первомайской до Беспалова, и по улице Беспалова - от Первомайской до Гудронного переулка.
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