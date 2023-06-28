https://crimea.ria.ru/20230628/odna-iz-tsentralnykh-ulits-simferopolya-stanet-odnostoronney-1129666808.html

Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней

Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Одна из центральных улиц Симферополя станет односторонней

Улицу Долгоруковскую в центральной части Симферополя решено сделать односторонней. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T08:05

2023-06-28T08:05

2023-06-28T08:05

новости крыма

симферополь

транспорт

пдд (правила дорожного движения)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Улицу Долгоруковскую в центральной части Симферополя решено сделать односторонней. Об этом сообщили в администрации города.Нововведения начнут действовать в воскресенье 16 июля 2023 года. До указанной даты будут установлены соответствующие дорожные знаки, проведены необходимые мероприятия.Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездок.Ранее в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 19 июня до 1 сентября был ограничен проезд по улице Ломоносова на участке от Первомайской до Беспалова, и по улице Беспалова - от Первомайской до Гудронного переулка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за оползня ограничено движениеКапремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентябряСитуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробках

https://crimea.ria.ru/20230529/pravila-razmescheniya-dorozhnykh-kamer--putin-podpisal-zakon-1129046656.html

симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, транспорт, пдд (правила дорожного движения), новости