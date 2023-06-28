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Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ
Крым и Севастополь получат дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба российского... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T10:58
2023-06-28T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба российского правительства. В соответствии с документом на сайте Кабмина, Крым получит из федерального бюджета более 706 млн рублей, Севастополь - более 156,5 млн. Деньги выделяют в связи с дополнительной потребностью.Всего по новому распоряжению дополнительное финансирование в размере 7,5 млрд рублей получат 37 регионов, также деньги поступят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В целом на 2023 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 105 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионахСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости, новости крыма, правительство россии, жкх, жкх крыма и севастополя, соцзащита
Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ

Кабмин направит регионам деньги на предоставление мер соцподдержки по оплате за ЖКУ

10:58 28.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ
Единый платежный документ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба российского правительства.
В соответствии с документом на сайте Кабмина, Крым получит из федерального бюджета более 706 млн рублей, Севастополь - более 156,5 млн. Деньги выделяют в связи с дополнительной потребностью.
"Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников: инвалидов, ветеранов боевых действий, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг", - уточняет пресс-служба.
Всего по новому распоряжению дополнительное финансирование в размере 7,5 млрд рублей получат 37 регионов, также деньги поступят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В целом на 2023 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 105 млрд рублей.
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