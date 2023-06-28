https://crimea.ria.ru/20230628/krym-i-sevastopol-poluchat-860-mln-na-vozmescheniya-lgotnikam-za-zhku-1129683446.html

Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ

Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ

Крым и Севастополь получат дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба российского... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T10:58

2023-06-28T10:58

2023-06-28T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат дополнительные 863 млн рублей на компенсации льготникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба российского правительства. В соответствии с документом на сайте Кабмина, Крым получит из федерального бюджета более 706 млн рублей, Севастополь - более 156,5 млн. Деньги выделяют в связи с дополнительной потребностью.Всего по новому распоряжению дополнительное финансирование в размере 7,5 млрд рублей получат 37 регионов, также деньги поступят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В целом на 2023 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 105 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионахСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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