https://crimea.ria.ru/20230315/rossiyan-budut-besplatno-obuchat-rabote-v-oboronnoy-sfere-1127550800.html

Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

Россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, на эти цели... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T11:34

2023-03-15T11:34

2023-03-15T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, на эти цели распоряжением главы правительства Михаила Мишустина выделено 700 млн рублей.Новая мера поддержки"Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, из бюджета на эти цели выделят более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение более чем 12 тысячам россиян.Таким образом правительство рассчитывает решить кадровую проблему оборонного комплекса и улучшить ситуацию в сфере занятости населения. Средства на обучение будут переведены оборонным предприятиям по федеральному проекту "Содействие занятости".Как пройти обучениеОтмечается, что перечень предприятий, участвующих в программе, позже составит Минпромторг. Желающим нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием."Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая уже помогает создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под угрозой увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщал, что в республике уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили уровень безработицыКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхКабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, профессия, правительство россии, новости, общество, оборонно-промышленный комплекс россии