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Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
Россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, на эти цели... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T11:34
2023-03-15T11:35
россия
профессия
правительство россии
новости
общество
оборонно-промышленный комплекс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, на эти цели распоряжением главы правительства Михаила Мишустина выделено 700 млн рублей.Новая мера поддержки"Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, из бюджета на эти цели выделят более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение более чем 12 тысячам россиян.Таким образом правительство рассчитывает решить кадровую проблему оборонного комплекса и улучшить ситуацию в сфере занятости населения. Средства на обучение будут переведены оборонным предприятиям по федеральному проекту "Содействие занятости".Как пройти обучениеОтмечается, что перечень предприятий, участвующих в программе, позже составит Минпромторг. Желающим нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием."Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая уже помогает создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под угрозой увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщал, что в республике уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили уровень безработицыКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхКабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
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россия, профессия, правительство россии, новости, общество, оборонно-промышленный комплекс россии
Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

Кабмин: россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях ОПК

11:34 15.03.2023 (обновлено: 11:35 15.03.2023)
 
© Фото пресс-службы главы РКСудостроительный завод "Море" в Феодосии
Судостроительный завод Море в Феодосии
© Фото пресс-службы главы РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Россиянам оплатят профессиональное обучение для трудоустройства в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба кабмина, на эти цели распоряжением главы правительства Михаила Мишустина выделено 700 млн рублей.

Новая мера поддержки

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, из бюджета на эти цели выделят более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение более чем 12 тысячам россиян.
Таким образом правительство рассчитывает решить кадровую проблему оборонного комплекса и улучшить ситуацию в сфере занятости населения. Средства на обучение будут переведены оборонным предприятиям по федеральному проекту "Содействие занятости".
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Как пройти обучение

Отмечается, что перечень предприятий, участвующих в программе, позже составит Минпромторг. Желающим нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.
"Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая уже помогает создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под угрозой увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко сообщал, что в республике уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%.
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