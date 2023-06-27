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Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T11:43
2023-06-27T11:43
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла накануне вечером на Ялтинском шоссе.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в ДТП с участием мотоцикла и мопеда на автодороге Алушта-Судак-Феодосия погибли два человека, в том числе подросток. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
https://crimea.ria.ru/20230622/sereznoe-dtp-s-dvumya-legkovushkami-v-simferopole-voditeli-v-bolnitse-1129546507.html
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новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дтп в крыму и севастополе, симферополь
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика

МВД Крыма: в Симферополе сбили 9-летнего ребенка, он госпитализирован

11:43 27.06.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымАвтомобиль Honda CR-V сбил ребенка в Симферополе
Автомобиль Honda CR-V сбил ребенка в Симферополе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла накануне вечером на Ялтинском шоссе.
"42-летний водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь со стороны проспекта Вернадского в направлении села Лозовое, допустил наезд на ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП 9-летний мальчик получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в ДТП с участием мотоцикла и мопеда на автодороге Алушта-Судак-Феодосия погибли два человека, в том числе подросток. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
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