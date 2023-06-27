https://crimea.ria.ru/20230627/perebegal-dorogu-v-simferopole-sbili-9-letnego-malchika-1129659224.html

Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика

Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика

Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T11:43

2023-06-27T11:43

2023-06-27T11:43

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла накануне вечером на Ялтинском шоссе.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в ДТП с участием мотоцикла и мопеда на автодороге Алушта-Судак-Феодосия погибли два человека, в том числе подросток. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка

https://crimea.ria.ru/20230622/sereznoe-dtp-s-dvumya-legkovushkami-v-simferopole-voditeli-v-bolnitse-1129546507.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дтп в крыму и севастополе, симферополь