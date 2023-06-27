https://crimea.ria.ru/20230627/perebegal-dorogu-v-simferopole-sbili-9-letnego-malchika-1129659224.html
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T11:43
2023-06-27T11:43
2023-06-27T11:43
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
транспорт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
дтп в крыму и севастополе
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1b/1129659110_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d12e07175897e90ab4473606df903eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля Honda CR-V в Симферополе, мальчик в больнице. По факту ДТП начата проверка, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла накануне вечером на Ялтинском шоссе.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в ДТП с участием мотоцикла и мопеда на автодороге Алушта-Судак-Феодосия погибли два человека, в том числе подросток. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
https://crimea.ria.ru/20230622/sereznoe-dtp-s-dvumya-legkovushkami-v-simferopole-voditeli-v-bolnitse-1129546507.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1b/1129659110_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ce12a709fdd928e4fe60b9026709d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дтп в крыму и севастополе, симферополь
Перебегал дорогу: в Симферополе сбили 9-летнего мальчика
МВД Крыма: в Симферополе сбили 9-летнего ребенка, он госпитализирован