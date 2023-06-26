https://crimea.ria.ru/20230626/glavnye-novosti-kryma-26-iyunya-1129646175.html

Главные новости Крыма: 26 июня

Главные новости Крыма: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Главные новости Крыма: 26 июня

ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины. Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС. Как доехать из Симферополя в... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T22:02

2023-06-26T22:02

2023-06-26T22:02

новости крыма

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины. Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС. Как доехать из Симферополя в Геническ на автобусе. Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали шесть человек. На детской площадке в Симферополе собака напала на ребенка. Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Задержание пособников СБУ в КрымуДвое жителей Крыма задержаны по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт, сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело, оба фигуранта дела заключены под стражу.Комментируя это задержание, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ни один из пособников киевского режима не уйдет от наказания. Безопасность воды в КрымуРоспотребнадзор после разрушения Каховской ГЭС отобрал более 580 проб воды в Херсонской области, Северо-Крымском канале и Черном море, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства. Ситуация стабильная, проинформировали в ведомстве. Особое внимание уделяется контролю за безопасностью морской воды, замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках, ситуация стабильная. Также ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Автобусы в ГеническИз Симферополя в Геническ можно добраться на "ялтинском" автобусе, сообщил в понедельник министр транспорта республики Николай Лукашенко. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о временном прекращении автобусных рейсов Симферополь – Геническ. На сегодняшний день автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется следующим образом: рейс Ялта-Геническ-Мелитополь выходит из Симферополя в 10:30. Кроме того, согласно утвержденному расписанию продолжают курсировать автобусы по маршрутам Симферополь-Мелитополь, Симферополь-Бердянск и Симферополь-Скадовск.ДТП под БахчисараемШесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла накануне в районе села Залесное. Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших и транспортировали его к машине скорой помощи. Все шестеро были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу.Нападение собаки на ребенка в СимферополеСледком Крыма проводит проверку информации о нападении собаки на ребенка на детской площадке в Симферополе. Сообщение о происшествии накануне вечером появилось в социальных сетях. По информации подписчиков, собака напала на мальчика на улице Ростовской. Следователи подключились к выяснению обстоятельств инцидента. Короткая рабочая неделяВ Крыму стартовала четырехдневная рабочая неделя. Согласно указу главы региона Сергея Аксенова, наряду с государственными выходными в республике установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь праздника Курбан-байрам выходным днем объявлена пятница, 30 июня. Таким образом, крымчане будут работать четыре дня – с 26 по 29 июня включительно, после чего последуют три выходных. На работу жители региона выходят в понедельник, 3 июля.

https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html

https://crimea.ria.ru/20230626/v-krymu-otvetili-na-prizyv-isklyuchit-rossiyskiy-futbol-iz-fifa-i-uefa-1129634247.html

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zhdet-glavnyy-vuz-kryma--intervyu-io-rektora-kfu-kuryanova-1129613570.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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