https://crimea.ria.ru/20230626/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-na-flangakh-goroda--dannye-pushilina-1129624997.html

Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина

Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина

Украинские боевики продолжают обстрелы Артемовска, а также предпринимают безуспешные попытки прощупать оборону российских подразделений на флангах города. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T11:02

2023-06-26T11:02

2023-06-26T12:25

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

артемовск

армия и флот

сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы Артемовска, а также предпринимают безуспешные попытки прощупать оборону российских подразделений на флангах города. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ситуация в Артемовске и Марьинке"По Артемовску продолжаются абсолютно хаотичные обстрелы, но достаточно регулярные, чтобы не позволить нашему штабу по работе с освобожденными территориями приступить полноценно к своей работе и даже приступить к нужному разминированию. По флангам противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных и ощутимых изменений", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".По словам Пушилина, ситуация в Артемовске и на флангах "остается сложной, но абсолютно контролируемой", российские войска пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции.На Марьинском направлении после освобождения укрепрайона "Зверинец" для российских подразделений открываются перспективы дальнейшего развития наступления и охвата Марьинки с юга, отметил врио главы ДНР.Обстановка в Угледаре, Авдеевке и Красном ЛиманеНа Угледарском направлении, по словам Пушилина, противник после серьезных потерь в живой силе и технике начал перегруппировку, интенсивность боестолкновений там существенно снизилась. Артиллерийские обстрелы со стороны противника продолжаются, но ситуация "абсолютно контролируемая", отметил он.На Авдеевском направлении у российских войск "есть определенные перспективы улучшить позиции", добавил врио главы республики."Ребята настроены как можно быстрее освободить данный населенный пункт и снизить обстрелы как самого Донецка, так и Ясиноватой и Макеевки", – сказал он.На Краснолиманском направлении за последние дни подразделения ВС России существенно улучшили свои позиции и продвигаются вперед, заключил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врагаБоевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибшийБольше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230625/minus-chetyre-sklada-boepripasov-armiya-rossii-gromit-zapasy-vsu-1129614533.html

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, артемовск, армия и флот, сво, вооруженные силы россии