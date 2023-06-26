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Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
Украинские боевики продолжают обстрелы Артемовска, а также предпринимают безуспешные попытки прощупать оборону российских подразделений на флангах города. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T11:02
2023-06-26T12:25
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
артемовск
армия и флот
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы Артемовска, а также предпринимают безуспешные попытки прощупать оборону российских подразделений на флангах города. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ситуация в Артемовске и Марьинке"По Артемовску продолжаются абсолютно хаотичные обстрелы, но достаточно регулярные, чтобы не позволить нашему штабу по работе с освобожденными территориями приступить полноценно к своей работе и даже приступить к нужному разминированию. По флангам противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных и ощутимых изменений", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".По словам Пушилина, ситуация в Артемовске и на флангах "остается сложной, но абсолютно контролируемой", российские войска пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции.На Марьинском направлении после освобождения укрепрайона "Зверинец" для российских подразделений открываются перспективы дальнейшего развития наступления и охвата Марьинки с юга, отметил врио главы ДНР.Обстановка в Угледаре, Авдеевке и Красном ЛиманеНа Угледарском направлении, по словам Пушилина, противник после серьезных потерь в живой силе и технике начал перегруппировку, интенсивность боестолкновений там существенно снизилась. Артиллерийские обстрелы со стороны противника продолжаются, но ситуация "абсолютно контролируемая", отметил он.На Авдеевском направлении у российских войск "есть определенные перспективы улучшить позиции", добавил врио главы республики."Ребята настроены как можно быстрее освободить данный населенный пункт и снизить обстрелы как самого Донецка, так и Ясиноватой и Макеевки", – сказал он.На Краснолиманском направлении за последние дни подразделения ВС России существенно улучшили свои позиции и продвигаются вперед, заключил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врагаБоевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибшийБольше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, артемовск, армия и флот, сво, вооруженные силы россии
Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина

Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются прощупать нашу оборону на флангах Артемовска

11:02 26.06.2023 (обновлено: 12:25 26.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Артемовске
Военнослужащий ВС РФ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы Артемовска, а также предпринимают безуспешные попытки прощупать оборону российских подразделений на флангах города. Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ситуация в Артемовске и Марьинке

"По Артемовску продолжаются абсолютно хаотичные обстрелы, но достаточно регулярные, чтобы не позволить нашему штабу по работе с освобожденными территориями приступить полноценно к своей работе и даже приступить к нужному разминированию. По флангам противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных и ощутимых изменений", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Пушилина, ситуация в Артемовске и на флангах "остается сложной, но абсолютно контролируемой", российские войска пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции.
На Марьинском направлении после освобождения укрепрайона "Зверинец" для российских подразделений открываются перспективы дальнейшего развития наступления и охвата Марьинки с юга, отметил врио главы ДНР.
"Зверинец" – это высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался последние несколько месяцев. Его освобождение на данный момент позволяет развивать дальнейшее наступление, например, в направлении поселка Победа, а также возможность охватить саму Марьинку с южного направления. Это значимо и важно", - пояснил он.

Обстановка в Угледаре, Авдеевке и Красном Лимане

На Угледарском направлении, по словам Пушилина, противник после серьезных потерь в живой силе и технике начал перегруппировку, интенсивность боестолкновений там существенно снизилась. Артиллерийские обстрелы со стороны противника продолжаются, но ситуация "абсолютно контролируемая", отметил он.
На Авдеевском направлении у российских войск "есть определенные перспективы улучшить позиции", добавил врио главы республики.
"Ребята настроены как можно быстрее освободить данный населенный пункт и снизить обстрелы как самого Донецка, так и Ясиноватой и Макеевки", – сказал он.
На Краснолиманском направлении за последние дни подразделения ВС России существенно улучшили свои позиции и продвигаются вперед, заключил Пушилин.
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