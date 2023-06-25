Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1129609318.html
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
Паромная переправа через Керченский пролив в воскресенье работает в штатном режиме. Действующий штормовых предупреждений нет. Об этом сообщают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T09:27
2023-06-25T09:30
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
росморречфлот
транспорт
погода в крыму
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cf827cdb408bd37dcba65632307b64f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в воскресенье работает в штатном режиме. Действующий штормовых предупреждений нет. Об этом сообщают в пресс-службе Росморречфлота.Погода в Керченском проливе"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 июня ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…31, температура воды в море +23…25 градусов", - сказано в сообщении.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыС момента запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 4,3 тысяч рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 180 167 пассажиров, 145 242 единицы автотранспорта и 18 486 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 393 рейса", - уточнили в Росморречфлоте.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутСитуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машинИдеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960545_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c365f20f114edc2bb978cfe2f5c2926b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, росморречфлот, транспорт, погода в крыму, общество, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа в воскресенье работает в штатном режиме - Росморречфлот

09:27 25.06.2023 (обновлено: 09:30 25.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в воскресенье работает в штатном режиме. Действующий штормовых предупреждений нет. Об этом сообщают в пресс-службе Росморречфлота.

Погода в Керченском проливе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 июня ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…31, температура воды в море +23…25 градусов", - сказано в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

Работа Керченской переправы

С момента запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 4,3 тысяч рейсов в обе стороны.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 180 167 пассажиров, 145 242 единицы автотранспорта и 18 486 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 393 рейса", - уточнили в Росморречфлоте.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
Ситуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин
Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМорской транспортРосморречфлотТранспортПогода в КрымуОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Как идет восстановление Чонгарского моста
12:13Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет
11:59На Крым надвигаются ливни с градом и шквал
11:4375 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области
11:27Армия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видео
11:12Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
10:59Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове
10:37Группировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
10:18На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
09:43Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
09:27Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
08:55Вооруженный мятеж, мост в Крым и гибель "Титана": топ новостей недели
08:28Банк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей
08:01"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус
00:01В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
23:19В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным
22:33В Судаке горит кафе
20:53Попытка вооруженного мятежа в России: главное
20:31Пригожин возвращает своих бойцов в полевые лагеря
Лента новостейМолния