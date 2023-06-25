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Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Паромная переправа через Керченский пролив в воскресенье работает в штатном режиме. Действующий штормовых предупреждений нет. Об этом сообщают в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T09:27

2023-06-25T09:27

2023-06-25T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в воскресенье работает в штатном режиме. Действующий штормовых предупреждений нет. Об этом сообщают в пресс-службе Росморречфлота.Погода в Керченском проливе"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 июня ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…31, температура воды в море +23…25 градусов", - сказано в сообщении.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыС момента запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 4,3 тысяч рейсов в обе стороны."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 180 167 пассажиров, 145 242 единицы автотранспорта и 18 486 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 393 рейса", - уточнили в Росморречфлоте.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутСитуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машинИдеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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