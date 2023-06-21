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Ситуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин

Ситуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Ситуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин

В среду в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопилось 114 машин, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:16

2023-06-21T11:16

2023-06-21T11:29

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

краснодар

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В среду в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопилось 114 машин, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края. Очередь на переправуПо данным оперштаба, за прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий", "Конро Трейдер" и "Авангард" перевезли в Крым 378 автомобилей и 470 пассажиров.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения, в соответствии с которыми проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикКак сообщал ранее в среду Росморречфлот, паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 176 634 пассажира, 142 365 единиц автотранспорта и 18 003 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 315 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

керченский пролив

краснодар

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, краснодар, краснодарский край, кубань