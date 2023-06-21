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Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь днем в отдельных районах... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T00:01
2023-06-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь днем в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 26...28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВ среду в Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +27… +29 градусов.В Судаке и в Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html
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Новости
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 21 июня

00:01 21.06.2023
 
© РИА Новости КрымСолнечная погода
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь днем в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 26…31, в горах 18…23 градуса", - говорится в сообщении.

Погода в Симферополе и в Севастополе

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 26...28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.

Погода на курортах

В среду в Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +27… +29 градусов.
В Судаке и в Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
22:24Главные события и заявления дня: 20 июня
21:57Главные новости Крыма: 20 июня
21:39Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
21:17Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье
20:55Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
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20:14Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
19:58Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
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19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
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