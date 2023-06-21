https://crimea.ria.ru/20230621/bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1129510239.html

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь днем в отдельных районах... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T00:01

2023-06-21T00:01

2023-06-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь днем в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 26...28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВ среду в Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +19... +21, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18... +20, днем +27… +29 градусов.В Судаке и в Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19... +21, днем +26… +28 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму прогнозируются грозовые дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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