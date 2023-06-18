https://crimea.ria.ru/20230618/grozovoy-front-dozhdlivyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1129432414.html

Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит +26…28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T18:59

2023-06-18T18:59

2023-06-18T18:59

крымская погода

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

общество

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120739582_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_0c9581974a4874bdcf73297b98a0ae2c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит +26…28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Самые сильные осадки прогнозируются в Крыму в первой половине недели."Самыми ненастными днями будут понедельник и среда, когда пройдут ливни с грозами, проливные дожди", - добавил Тишковец.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, общество, климат