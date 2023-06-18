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Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит +26…28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T18:59
2023-06-18T18:59
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит +26…28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Самые сильные осадки прогнозируются в Крыму в первой половине недели."Самыми ненастными днями будут понедельник и среда, когда пройдут ливни с грозами, проливные дожди", - добавил Тишковец.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму
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РИА Новости Крым
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крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, общество, климат
Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на неделе ожидаются сильные дожди с грозой и до 28 градусов тепла

18:59 18.06.2023
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит +26…28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"На следующей неделе в ночные часы погодные условия будут улучшаться, но днем возможны скоротечные дожди, температурный режим будет довольно умеренным. В целом ночная температура составит +14…19 градусов, днем столбики термометров поднимутся не выше +21…26. К концу недели возможно повышение температуры воздуха до +23….28 градусов", - рассказал он.

Самые сильные осадки прогнозируются в Крыму в первой половине недели.
"Самыми ненастными днями будут понедельник и среда, когда пройдут ливни с грозами, проливные дожди", - добавил Тишковец.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.
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Радио "Спутник в Крыму"Крымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымНовости КрымаОбществоКлимат
 
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