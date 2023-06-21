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Как работает Керченская переправа: погода и паромы
Как работает Керченская переправа: погода и паромы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Как работает Керченская переправа: погода и паромы
Паромная переправа в среду работает в штатном режиме, ожидается ветер до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-21T09:50
2023-06-21T09:50
2023-06-21T10:02
ситуация на керченской переправе
керчь
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керченский пролив
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода в среду благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 21 июня ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +24…25", - говорится в сообщении.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 142,3 тысячи автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 176 634 пассажира, 142 365 единиц автотранспорта и 18 003 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 315 рейсов", - уточнили в Росморречфлоте.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым
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ситуация на керченской переправе, керчь, кубань, транспорт, керченская паромная переправа, новости крыма, керченский пролив, инфографика
Как работает Керченская переправа: погода и паромы
Росморречфлот: на Керченской переправе 21 июня ожидается ветер до 10 м/с
09:50 21.06.2023 (обновлено: 10:02 21.06.2023)
Паромная переправа в среду работает в штатном режиме, ожидается ветер до 10 м/с, но штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода в среду благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 июня ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +24…25", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 142,3 тысячи автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 176 634 пассажира, 142 365 единиц автотранспорта и 18 003 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 315 рейсов", - уточнили в Росморречфлоте.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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