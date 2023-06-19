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Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T10:21
2023-06-19T10:21
2023-06-19T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.В Крыму ухудшается погодаПо данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.Меры безопасностиВ МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоПогода и трафик в проливе: как работает Керченская переправаЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым
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РИА Новости Крым
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Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.
В Крыму ухудшается погода
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении МЧС
По данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.
Меры безопасности
В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают спасатели.
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