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Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое

Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое

В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T10:21

2023-06-19T10:21

2023-06-19T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.В Крыму ухудшается погодаПо данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.Меры безопасностиВ МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоПогода и трафик в проливе: как работает Керченская переправаЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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