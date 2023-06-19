Рейтинг@Mail.ru
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/krym-nakroyut-livni-i-shkvalnyy-veter---obyavleno-shtormovoe-1129469965.html
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T10:21
2023-06-19T10:21
погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129469291_0:239:1281:959_1920x0_80_0_0_8a9c26f179e991a973cd531a27891a50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.В Крыму ухудшается погодаПо данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.Меры безопасностиВ МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоПогода и трафик в проливе: как работает Керченская переправаЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129469291_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_7e5a45b04d44ef40d772e22ae4065db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое

МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра

10:21 19.06.2023
 
© РИА Новости КрымОблачная погода
Облачная погода - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму 19 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквального ветра. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС по республике.

В Крыму ухудшается погода

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении МЧС
По данным спасателей, на малых реках северного предгорья и Южном берегу Крыма ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Меры безопасности

В МЧС напоминают, что при такой погоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - настаивают спасатели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа
Что такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым
 
ПогодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области
10:56В Херсоне боевики ВСУ похитили мужчину и избили его жену
10:21Крым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
10:07Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа
09:51В МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем
09:40ВСУ бьют по мирным городам Херсонщины: новые обстрелы левобережья
09:32Взрыв авто под Симферополем - прокуратура берет дело на контроль
08:31Шесть взрослых и ребенок пострадали при обстреле Белгородской области
08:13Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое
07:56Север Крыма атаковали два беспилотника
07:51Безопасность ребенка на уроке физкультуры: что нужно знать родителям
07:22Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
07:03Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды
00:01Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
21:56Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
21:31Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку
21:03Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
20:57Главные события и заявления дня: 18 июня
20:21Как чаще всего травмируются дети
Лента новостейМолния