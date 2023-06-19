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Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа
Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа
В понедельник Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-06-19T10:07
2023-06-19T10:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Погода в проливеТемпература воздуха в районе Керченского пролива составляет +26…+28, температура воды в море +23 градуса.Работа Керченской переправыС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 175 115 пассажиров, 141 190 единиц автотранспорта и 17 782 железнодорожных вагонов. За это время паромами выполнен 4 281 рейс.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, керчь, кубань, новости крыма, инфографика
Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа

Росморречфлот: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

10:07 19.06.2023 (обновлено: 10:46 19.06.2023)
 
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В понедельник Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в проливе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 июня ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см", - сказано в сообщении ведомства.
Температура воздуха в районе Керченского пролива составляет +26…+28, температура воды в море +23 градуса.

Работа Керченской переправы

С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 175 115 пассажиров, 141 190 единиц автотранспорта и 17 782 железнодорожных вагонов. За это время паромами выполнен 4 281 рейс.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.
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