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Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа

Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Погода и трафик в проливе: как работает Керченская переправа

В понедельник Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-06-19T10:07

2023-06-19T10:07

2023-06-19T10:46

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

транспорт

керчь

кубань

новости крыма

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Погода в проливеТемпература воздуха в районе Керченского пролива составляет +26…+28, температура воды в море +23 градуса.Работа Керченской переправыС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 175 115 пассажиров, 141 190 единиц автотранспорта и 17 782 железнодорожных вагонов. За это время паромами выполнен 4 281 рейс.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

керченский пролив

керчь

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, керчь, кубань, новости крыма, инфографика