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Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:08
2023-06-22T13:08
2023-06-22T13:08
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Известно, что в среду 21 июня в отделение Нацполиции Украины обратился 42-летний местный житель, который проживает в доме №26 по улице Сретенская в Херсоне. Заявитель сообщил, что встретил на улице мужчину, который рассказал ему, что был избит и ограблен украинскими военными. Спустя некоторое время он вновь увидел знакомца возле дороги, по которой часто ездят украинские военные.Однако заявитель решил не подходить близко, так как мужчина копался в земле. Дождавшись, когда этот человек уйдет, он обнаружил торчащий из земли провод и решил позвонить в полицию.Ранее экстренные службы региона сообщили, что в Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики. В результате употребления вещества подростки оказались в беспомощном состоянии, один из них был госпитализирован.Также сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, происшествия, сво
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
Избитый боевиками житель Херсона заминировал дорогу, по которой ездят украинские военные
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Известно, что в среду 21 июня в отделение Нацполиции Украины обратился 42-летний местный житель, который проживает в доме №26 по улице Сретенская в Херсоне. Заявитель сообщил, что встретил на улице мужчину, который рассказал ему, что был избит и ограблен украинскими военными. Спустя некоторое время он вновь увидел знакомца возле дороги, по которой часто ездят украинские военные.
Однако заявитель решил не подходить близко, так как мужчина копался в земле. Дождавшись, когда этот человек уйдет, он обнаружил торчащий из земли провод и решил позвонить в полицию.
На место прибыли военные саперы и обнаружили, что возле дороги заложено самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее экстренные службы региона сообщили
, что в Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики. В результате употребления вещества подростки оказались в беспомощном состоянии, один из них был госпитализирован.
Также сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме
массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры
эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили
жительницу Херсона.
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