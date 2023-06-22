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Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу

Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу

Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T13:08

2023-06-22T13:08

2023-06-22T13:08

херсон

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Известно, что в среду 21 июня в отделение Нацполиции Украины обратился 42-летний местный житель, который проживает в доме №26 по улице Сретенская в Херсоне. Заявитель сообщил, что встретил на улице мужчину, который рассказал ему, что был избит и ограблен украинскими военными. Спустя некоторое время он вновь увидел знакомца возле дороги, по которой часто ездят украинские военные.Однако заявитель решил не подходить близко, так как мужчина копался в земле. Дождавшись, когда этот человек уйдет, он обнаружил торчащий из земли провод и решил позвонить в полицию.Ранее экстренные службы региона сообщили, что в Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики. В результате употребления вещества подростки оказались в беспомощном состоянии, один из них был госпитализирован.Также сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения

херсон

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, происшествия, сво