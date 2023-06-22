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Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:08
2023-06-22T13:08
херсон
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Известно, что в среду 21 июня в отделение Нацполиции Украины обратился 42-летний местный житель, который проживает в доме №26 по улице Сретенская в Херсоне. Заявитель сообщил, что встретил на улице мужчину, который рассказал ему, что был избит и ограблен украинскими военными. Спустя некоторое время он вновь увидел знакомца возле дороги, по которой часто ездят украинские военные.Однако заявитель решил не подходить близко, так как мужчина копался в земле. Дождавшись, когда этот человек уйдет, он обнаружил торчащий из земли провод и решил позвонить в полицию.Ранее экстренные службы региона сообщили, что в Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики. В результате употребления вещества подростки оказались в беспомощном состоянии, один из них был госпитализирован.Также сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВ Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения
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РИА Новости Крым
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херсон, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, происшествия, сво
Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу

Избитый боевиками житель Херсона заминировал дорогу, по которой ездят украинские военные

13:08 22.06.2023
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Житель Херсона заложил самодельное взрывное устройство рядом с дорогой, которую регулярно используют украинские военные. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Известно, что в среду 21 июня в отделение Нацполиции Украины обратился 42-летний местный житель, который проживает в доме №26 по улице Сретенская в Херсоне. Заявитель сообщил, что встретил на улице мужчину, который рассказал ему, что был избит и ограблен украинскими военными. Спустя некоторое время он вновь увидел знакомца возле дороги, по которой часто ездят украинские военные.
Однако заявитель решил не подходить близко, так как мужчина копался в земле. Дождавшись, когда этот человек уйдет, он обнаружил торчащий из земли провод и решил позвонить в полицию.
На место прибыли военные саперы и обнаружили, что возле дороги заложено самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Ранее экстренные службы региона сообщили, что в Херсоне ищут неизвестного в военной форме, который продал подросткам наркотики. В результате употребления вещества подростки оказались в беспомощном состоянии, один из них был госпитализирован.
Также сообщалось, что в Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, а также обворовывают квартиры эвакуированных из-за затопления местных жителей. Кроме того, украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона.
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ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииНовостиПроисшествияСВО
 
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