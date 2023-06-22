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Главные события и заявления дня: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Главные события и заявления дня: 22 июня
Главные события и заявления дня: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Главные события и заявления дня: 22 июня
Ход спецоперации и главные заявления министра обороны Сергея Шойгу. Растет число жертв наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Обстановка в приграничных с... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T22:18
2023-06-22T22:18
новости
главное за день
сергей шойгу
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совет безопасности рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ход спецоперации и главные заявления министра обороны Сергея Шойгу. Растет число жертв наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Обстановка в приграничных с Украиной районах. Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике продолжаются.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкойУкраинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери, сейчас ВСУ снизили темп и проводят перегруппировку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина.Плюс полк каждые сутки: темпы пополнения армии РоссииЕжедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц техники в сутки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его информации, на сегодняшний день на службу по контракту принято 114 тысяч человек. Кроме того, в ВС РФ принято 52 тысячи добровольцев. Они проходят подготовку на восьми полигонах страны.Потери личного состава ВСУ и техники за суткиУкраинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Выросло число жертв наводнения в Херсонской областиЧисло погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В то же время сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Голая Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.Ситуация в приграничных районахУкраинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без жертв, но есть повреждения инфраструктуры.Также в четверг ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Один поселок был частично обесточен.Поиски исчезнувшего в Атлантике батискафаПродолжаются поиски туристического батискафа "Титан" с пятью членами экипажа, пропавшего в Атлантическом океане. По данным специалистов, запасы кислорода в аппарате закончились. Эксперты считают, что шансов спасти людей нет.Как рассказал агентству РИА Новости анонимный эксперт из водолазного подразделения гражданской гвардии Испании (GEAS), даже если батискаф найдут сейчас, спасти жизни членов экипажа вряд ли удастся. Он добавил, что инцидент с "Титаном" может значительно изменить подобный вид экстремального туризма: с одной стороны, люди будут более скептически относиться к таким развлечениям, но с другой стороны, эта трагедия может стать стимулом для увеличения числа исследований в этой сфере, в том числе с целью обеспечения большей безопасности людей.Вечером в четверг стало известно, что обнаружены обломки, которые предположительно могут быть остатками исчезнувшего батискафа. Sky News со ссылкой на эксперта по спасению Дэвида Мирнса сообщает, что на месте обнаружения обломков найдены две части, посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины, что по словам Мирнса, подтверждает наихудший сценарий. CNN пишет, что компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" считает членов экипажа аппарата погибшими.
https://crimea.ria.ru/20230622/gruppirovka-sil-dnepr-razgromila-pozitsii-vsu-na-khersonschine-1129560166.html
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новости, главное за день, сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, владимир путин (политик), совет безопасности рф, батискаф "титан", в мире, обстрелы всу, обстрелы курской области, обстрелы брянской области
Главные события и заявления дня: 22 июня

Главные события и заявления среды, 22 июня

22:18 22.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Ход спецоперации и главные заявления министра обороны Сергея Шойгу. Растет число жертв наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Обстановка в приграничных с Украиной районах. Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике продолжаются.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

Украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери, сейчас ВСУ снизили темп и проводят перегруппировку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина.

Плюс полк каждые сутки: темпы пополнения армии России

Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц техники в сутки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его информации, на сегодняшний день на службу по контракту принято 114 тысяч человек. Кроме того, в ВС РФ принято 52 тысячи добровольцев. Они проходят подготовку на восьми полигонах страны.

Потери личного состава ВСУ и техники за сутки

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 14:27
Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине

Выросло число жертв наводнения в Херсонской области

Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
В то же время сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Голая Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.

Ситуация в приграничных районах

Украинские боевики за сутки 73 раза обстреляли мирные населенные пункты Белгородской области, а также совершили ряд беспилотных атак, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без жертв, но есть повреждения инфраструктуры.
Также в четверг ВСУ обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, пострадавших нет. Один поселок был частично обесточен.

Поиски исчезнувшего в Атлантике батискафа

Продолжаются поиски туристического батискафа "Титан" с пятью членами экипажа, пропавшего в Атлантическом океане. По данным специалистов, запасы кислорода в аппарате закончились. Эксперты считают, что шансов спасти людей нет.
Как рассказал агентству РИА Новости анонимный эксперт из водолазного подразделения гражданской гвардии Испании (GEAS), даже если батискаф найдут сейчас, спасти жизни членов экипажа вряд ли удастся. Он добавил, что инцидент с "Титаном" может значительно изменить подобный вид экстремального туризма: с одной стороны, люди будут более скептически относиться к таким развлечениям, но с другой стороны, эта трагедия может стать стимулом для увеличения числа исследований в этой сфере, в том числе с целью обеспечения большей безопасности людей.
Вечером в четверг стало известно, что обнаружены обломки, которые предположительно могут быть остатками исчезнувшего батискафа. Sky News со ссылкой на эксперта по спасению Дэвида Мирнса сообщает, что на месте обнаружения обломков найдены две части, посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины, что по словам Мирнса, подтверждает наихудший сценарий. CNN пишет, что компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" считает членов экипажа аппарата погибшими.
Чонгарский мост
Вчера, 21:39
Главные новости Крыма: 22 июня
НовостиГлавное за деньСергей ШойгуМинистерство обороны РФАрмия и флотВладимир Путин (политик)Совет безопасности РФБатискаф "Титан"В миреОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиОбстрелы Брянской области
 
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