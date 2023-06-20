https://crimea.ria.ru/20230620/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-iz-za-obstrelov-vsu-1129519895.html

Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ

Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка и близлежащие села остались без электроснабжения и воды. Об этом вечером во вторник сообщили в администрации РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T21:39

2023-06-20T21:39

2023-06-20T21:39

новая каховка

обстрелы всу

херсонская область

новые регионы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

отключение электроэнергии

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка и близлежащие села остались без электроснабжения и воды. Об этом вечером во вторник сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Власти района добавили, что в настоящее время жителям подают воду по часам: с 21.00 до 23.00 во вторник и с 06.00 до 08.00 в среду. ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. Ранения получили четыре сотрудника предприятия, позже одна женщина умерла в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныМина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), отключение электроэнергии, новости, происшествия