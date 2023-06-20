Рейтинг@Mail.ru
Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-iz-za-obstrelov-vsu-1129519895.html
Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка и близлежащие села остались без электроснабжения и воды. Об этом вечером во вторник сообщили в администрации РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T21:39
2023-06-20T21:39
новая каховка
обстрелы всу
херсонская область
новые регионы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
отключение электроэнергии
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка и близлежащие села остались без электроснабжения и воды. Об этом вечером во вторник сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Власти района добавили, что в настоящее время жителям подают воду по часам: с 21.00 до 23.00 во вторник и с 06.00 до 08.00 в среду. ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. Ранения получили четыре сотрудника предприятия, позже одна женщина умерла в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныМина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на ХерсонщинеДва человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), отключение электроэнергии, новости, происшествия
Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка осталась без света и воды

21:39 20.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В результате обстрелов со стороны ВСУ Новая Каховка и близлежащие села остались без электроснабжения и воды. Об этом вечером во вторник сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В Новой Каховке в результате украинского артиллерийского удара городской округ остался без электроснабжения. Обстрелом повреждены линии электропередачи. Также в результате украинского артиллерийского обстрела жители Новой Каховки остались без круглосуточного водоснабжения", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Власти района добавили, что в настоящее время жителям подают воду по часам: с 21.00 до 23.00 во вторник и с 06.00 до 08.00 в среду.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.
Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. Ранения получили четыре сотрудника предприятия, позже одна женщина умерла в больнице.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
Мина упала в 50 метрах: ВСУ обстреляли пункт гумпомощи на Херсонщине
Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
Новая КаховкаОбстрелы ВСУХерсонская областьНовые регионы РоссииСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Отключение электроэнергииНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:24Главные события и заявления дня: 20 июня
21:57Главные новости Крыма: 20 июня
21:39Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
21:17Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье
20:55Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
20:37Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
20:14Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
19:58Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
19:47Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Керчи
19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
18:59Страшное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
18:54Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
18:38Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
18:12Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
17:54В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООН
17:22Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
Лента новостейМолния