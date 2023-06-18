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ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки
ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки - РИА Новости Крым, 18.06.2023
ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки
За прошедшие сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T16:46
2023-06-18T16:46
2023-06-18T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих.На Донецком направлении работают подразделения "Южной" группировки россияйских войск. Там в течение суток отражены восемь атак противника. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих.В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на Купянском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и техника.На Красно-Лиманском направлении украинские военные понесли потери в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино и Серебрянка. За сутки там уничтожено до 70-ти боевиков.Еще более 30 человек ВСУ потеряли на Херсонском направлении. также там уничтожены автомобили, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛАРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
https://crimea.ria.ru/20230618/pochemu-kiev-priostanovil-kontrnastuplenie-1129458316.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости
ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы.Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, 38 боевых бронированных машин, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении работают подразделения "Южной" группировки россияйских войск. Там в течение суток отражены восемь атак противника. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих.
В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на Купянском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и техника.
На Красно-Лиманском направлении украинские военные понесли потери в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино и Серебрянка. За сутки там уничтожено до 70-ти боевиков.
Еще более 30 человек ВСУ потеряли на Херсонском направлении. также там уничтожены автомобили, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
Ранее президент Владимир Путин заявил
о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.
По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.
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