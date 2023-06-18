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Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области
Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T15:33
2023-06-18T15:33
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Также были поражены четыре колонны резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка, там уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.За сутки, по данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 113 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 124-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасамиКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей неделиПленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия
Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области

Российские силы отразили атаки ВСУ в Запорожской области: противник потерял 200 человек

15:33 18.06.2023
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены", - говорится в сводке.
Также были поражены четыре колонны резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка, там уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
За сутки, по данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 113 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 124-х районах.
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