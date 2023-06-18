https://crimea.ria.ru/20230618/rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1129458034.html

Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области

Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T15:33

2023-06-18T15:33

2023-06-18T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Также были поражены четыре колонны резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка, там уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.За сутки, по данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 113 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 124-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила две гаубицы ВСУ и склад с боеприпасамиКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей неделиПленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия