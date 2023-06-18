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Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП
Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП
Поскольку в армии должно быть единоначалие, то открывать в зоне проведения СВО рабочие группы на уровне администрации президента нет необходимости. При этом там РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T18:45
2023-06-18T18:45
2023-06-18T18:45
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Поскольку в армии должно быть единоначалие, то открывать в зоне проведения СВО рабочие группы на уровне администрации президента нет необходимости. При этом там стоит собирать информацию и сортировать ее по самым перспективным военно-техническим средствам, заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.При этом президент напомнил собравшимся "известную сентенцию: "если хотите загубить дело — создайте рабочую группу".Путин подчеркнул, что необходимо наладить системную работу. При этом он убежден, что в армии должно быть только единоначалие."Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента... Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — сказал президент.Он предложил собравшимся военкорам подумать на этот счет и направить ему идеи по этой теме.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – ПутинПровальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФБойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
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владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, политика, россия
Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП
Путин: в армии должно быть единоначалие
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Поскольку в армии должно быть единоначалие, то открывать в зоне проведения СВО рабочие группы на уровне администрации президента нет необходимости. При этом там стоит собирать информацию и сортировать ее по самым перспективным военно-техническим средствам, заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"…Идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать. То, что наши там бывают постоянно, — вы это знаете: Кириенко не вылезает оттуда, Марат Хуснуллин там постоянно. Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно. Но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию осуществлять. Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно", - сказал Путин во время встречи с военкорами, кадры с которой опубликовали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
При этом президент напомнил собравшимся "известную сентенцию: "если хотите загубить дело — создайте рабочую группу".
Путин подчеркнул, что необходимо наладить системную работу. При этом он убежден, что в армии должно быть только единоначалие.
"Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента... Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — сказал президент.
Он предложил собравшимся военкорам подумать на этот счет и направить ему идеи по этой теме.
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