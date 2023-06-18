https://crimea.ria.ru/20230618/putin-otvetil-na-ideyu-sozdat-v-zone-spetsoperatsii-rabochuyu-gruppu-ap-1129462047.html

Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП

Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП

Поскольку в армии должно быть единоначалие, то открывать в зоне проведения СВО рабочие группы на уровне администрации президента нет необходимости. При этом там РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T18:45

2023-06-18T18:45

2023-06-18T18:45

владимир путин (политик)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129461932_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_9a1c12f1e5809798783b0f553d154a66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Поскольку в армии должно быть единоначалие, то открывать в зоне проведения СВО рабочие группы на уровне администрации президента нет необходимости. При этом там стоит собирать информацию и сортировать ее по самым перспективным военно-техническим средствам, заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.При этом президент напомнил собравшимся "известную сентенцию: "если хотите загубить дело — создайте рабочую группу".Путин подчеркнул, что необходимо наладить системную работу. При этом он убежден, что в армии должно быть только единоначалие."Надо подумать… Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента... Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим — конечно, это было бы очень здорово", — сказал президент.Он предложил собравшимся военкорам подумать на этот счет и направить ему идеи по этой теме.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – ПутинПровальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФБойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-vyskazalsya-o-tselyakh-spetsoperatsii-i-dal-sovet-zapadu-1129362253.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, политика, россия