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Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T20:15
2023-06-13T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если будут заключены соответствующие контракты с Минобороны. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что попросил депутатов Государственной думы и Министерство обороны привести ситуацию "в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", и Минобороны уже объявило о начале заключения контрактов со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции."Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее", – отметил президент.По словам российского лидера, правительству предстоит также внести некоторые изменения в законодательство и урегулировать ряд вопросов.Также, отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что бывшие участники СВО из рядов ЧВК, куда были набраны из мест лишения свободы, получив помилование, в случае рецидива по возвращении из зоны боевых действий должны отвечать по всей строгости закона.Он добавил, что в России доля рецидива преступлений, совершенных людьми, которые отбыли срок наказания в местах лишения свободы и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". Тогда как доля рецидивистов из числа участников СВО составляет 0,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html
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владимир путин (политик), чвк "вагнер", чвк, сво, соцзащита, украина
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление

Участники спецоперации из ЧВК: Путин заявил о защите и наказании для героев и рецидивистов

20:15 13.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если будут заключены соответствующие контракты с Минобороны. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин.
"Мы безусловно не должны ставить людей в какое-то ложное положение. В каком бы качестве (каждый) не оказался на переднем крае, они все – защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью и отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении", – сказал Путин.
Президент отметил, что попросил депутатов Государственной думы и Министерство обороны привести ситуацию "в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", и Минобороны уже объявило о начале заключения контрактов со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции.
"Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее", – отметил президент.
По словам российского лидера, правительству предстоит также внести некоторые изменения в законодательство и урегулировать ряд вопросов.
Также, отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что бывшие участники СВО из рядов ЧВК, куда были набраны из мест лишения свободы, получив помилование, в случае рецидива по возвращении из зоны боевых действий должны отвечать по всей строгости закона.
"Человек воюет – честь ему и хвала. Государство должно все сделать, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми, и мы делаем это. И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно есть рецидивы. Ну тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, что бы там не происходило. Так было и в Великую Отечественную войну: если человек воевал, но совершал правонарушение, то он отвечал, как и все остальные граждане", – сказал Путин.
Он добавил, что в России доля рецидива преступлений, совершенных людьми, которые отбыли срок наказания в местах лишения свободы и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". Тогда как доля рецидивистов из числа участников СВО составляет 0,4%.
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