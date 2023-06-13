https://crimea.ria.ru/20230613/boytsy-chvk-v-zone-spetsoperatsii-putin-sdelal-zayavlenie-1129364249.html
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T20:15
2023-06-13T20:15
2023-06-13T20:15
владимир путин (политик)
чвк "вагнер"
чвк
сво
соцзащита
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129005885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f75a5f48fef9dc9f538a7fb6572145fb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если будут заключены соответствующие контракты с Минобороны. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что попросил депутатов Государственной думы и Министерство обороны привести ситуацию "в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", и Минобороны уже объявило о начале заключения контрактов со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции."Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее", – отметил президент.По словам российского лидера, правительству предстоит также внести некоторые изменения в законодательство и урегулировать ряд вопросов.Также, отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что бывшие участники СВО из рядов ЧВК, куда были набраны из мест лишения свободы, получив помилование, в случае рецидива по возвращении из зоны боевых действий должны отвечать по всей строгости закона.Он добавил, что в России доля рецидива преступлений, совершенных людьми, которые отбыли срок наказания в местах лишения свободы и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". Тогда как доля рецидивистов из числа участников СВО составляет 0,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129005885_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e90f7d204ee5e6d841291b36cf525741.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), чвк "вагнер", чвк, сво, соцзащита, украина
Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление
Участники спецоперации из ЧВК: Путин заявил о защите и наказании для героев и рецидивистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если будут заключены соответствующие контракты с Минобороны. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин.
"Мы безусловно не должны ставить людей в какое-то ложное положение. В каком бы качестве (каждый) не оказался на переднем крае, они все – защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью и отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении", – сказал Путин.
Президент отметил, что попросил депутатов Государственной думы и Министерство обороны привести ситуацию "в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", и Минобороны уже объявило о начале заключения контрактов со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции.
"Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее", – отметил президент.
По словам российского лидера, правительству предстоит также внести некоторые изменения в законодательство и урегулировать ряд вопросов.
Также, отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что бывшие участники СВО из рядов ЧВК, куда были набраны из мест лишения свободы, получив помилование, в случае рецидива по возвращении из зоны боевых действий должны отвечать по всей строгости закона.
"Человек воюет – честь ему и хвала. Государство должно все сделать, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми, и мы делаем это. И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно есть рецидивы. Ну тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, что бы там не происходило. Так было и в Великую Отечественную войну: если человек воевал, но совершал правонарушение, то он отвечал, как и все остальные граждане", – сказал Путин.
Он добавил, что в России доля рецидива преступлений, совершенных людьми, которые отбыли срок наказания в местах лишения свободы и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". Тогда как доля рецидивистов из числа участников СВО составляет 0,4%.
Читайте также на РИА Новости Крым: