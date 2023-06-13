https://crimea.ria.ru/20230613/boytsy-chvk-v-zone-spetsoperatsii-putin-sdelal-zayavlenie-1129364249.html

Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление

Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Бойцы ЧВК в зоне спецоперации: Путин сделал заявление

Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T20:15

2023-06-13T20:15

2023-06-13T20:15

владимир путин (политик)

чвк "вагнер"

чвк

сво

соцзащита

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129005885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f75a5f48fef9dc9f538a7fb6572145fb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из частных военных компаний (ЧВК) смогут получить в России все положенные социальные льготы, как и другие герои СВО, если будут заключены соответствующие контракты с Минобороны. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что попросил депутатов Государственной думы и Министерство обороны привести ситуацию "в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом", и Минобороны уже объявило о начале заключения контрактов со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции."Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее", – отметил президент.По словам российского лидера, правительству предстоит также внести некоторые изменения в законодательство и урегулировать ряд вопросов.Также, отвечая на соответствующий вопрос, Путин отметил, что бывшие участники СВО из рядов ЧВК, куда были набраны из мест лишения свободы, получив помилование, в случае рецидива по возвращении из зоны боевых действий должны отвечать по всей строгости закона.Он добавил, что в России доля рецидива преступлений, совершенных людьми, которые отбыли срок наказания в местах лишения свободы и вернулись в нормальную жизнь, "в некоторых случаях доходит до 40%". Тогда как доля рецидивистов из числа участников СВО составляет 0,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), чвк "вагнер", чвк, сво, соцзащита, украина