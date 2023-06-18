https://crimea.ria.ru/20230618/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-iyunya-1129462470.html

Главные события и заявления дня: 18 июня

Главные события и заявления дня: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Главные события и заявления дня: 18 июня

ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки. Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области. Почему Киев приостановил контрнаступление. Активная фаза... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T20:57

2023-06-18T20:57

2023-06-18T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки. Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области. Почему Киев приостановил контрнаступление. Активная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на Херсонщине. Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор". В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Хроники СВОЗа прошедшие сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми. Только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении."Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены", - говорится в сводке.В то же время, как написал в статье журналист Wall Street Journal Мэтью Люксмур, Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Как отмечает автор, после первых разведывательных атак Киева украинское военное командование приняло решение приостановить свое наступление на российские позиции, поскольку по итогам двух недель попытки ВСУ прорваться через российские линии обороны закончились для них "огромными потерями".Последствия потопа на ХерсонщинеАктивная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов", - написал он в своем Telegram-канале.В Крым едут врачиВ Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника."Крымские медицинские работники — это семья высококлассных специалистов, состоящая из более чем 6,5 тысяч человек. Каждый из них в любую минуту готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это касается не только крымчан: с начала СВО наши медики выезжали на прифронтовые территории, помогали в новых субъектах России", - сказа Константинов.Зеленое пятно в бухте БалаклавыПоявление зеленого пятна в бухте Балаклавы не связано с какой-либо диверсионной деятельностью третьих лиц. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов."Вижу сообщения по пятну зеленого цвета в бухте Балаклавы. В настоящее время там работает Природоохранная прокуратура, Следственный комитет, Сеприроднадзор, берутся лабораторные анализы, - сказал Горлов. - Это никак не связано с какими-либо утечками или диверсиями со стороны третьих лиц. Никакой паники у нас быть не должно".

https://crimea.ria.ru/20230618/kontrnastuplenie-vsu-priostanovleno-izmenit-li-kiev-taktiku-1129460790.html

https://crimea.ria.ru/20230618/v-krymu-sozdadut-sluzhbu-psikhologicheskoy-pomoschi-moryakam-grazhdanskogo-flota-1129421074.html

https://crimea.ria.ru/20230618/livni-s-gradom-idut-na-krym-obyavleno-dvukhdnevnoe-shtormovoe-1129456124.html

севастополь

балаклава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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