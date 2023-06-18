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В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно: что известно
В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно: что известно - РИА Новости Крым, 18.06.2023
В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно: что известно
Появление зеленого пятна в бухте Балаклавы не связано с какой-либо диверсионной деятельностью третьих лиц. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T16:28
2023-06-18T16:28
2023-06-18T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Появление зеленого пятна в бухте Балаклавы не связано с какой-либо диверсионной деятельностью третьих лиц. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. "Вижу сообщения по пятну зеленого цвета в бухте Балаклавы. В настоящее время там работает Природоохранная прокуратура, Следственный комитет, Сеприроднадзор, берутся лабораторные анализы", - сказал Горлов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он пояснил, что ранее для проверки утечек системы канализации службы водоканала применяли в этом районе краситель природного характера. Горлов допустил, что в данном случае краситель появился в виде субстанции зеленого цвета не на грунте, а, возможно, попал в воду. Читайте также на РИА Новости Крым:Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского мостаУченые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭСЧасть Севастополя без света - в чем причина
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футбольный клуб "севастополь", балаклава, евгений горлов, черное море, новости крыма, крым
В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно: что известно
Зеленое пятно в бухте Балаклавы не связано с диверсией, эксперты выясняют причину - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Появление зеленого пятна в бухте Балаклавы не связано с какой-либо диверсионной деятельностью третьих лиц. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
"Вижу сообщения по пятну зеленого цвета в бухте Балаклавы. В настоящее время там работает Природоохранная прокуратура, Следственный комитет, Сеприроднадзор, берутся лабораторные анализы", - сказал Горлов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Он пояснил, что ранее для проверки утечек системы канализации службы водоканала применяли в этом районе краситель природного характера. Горлов допустил, что в данном случае краситель появился в виде субстанции зеленого цвета не на грунте, а, возможно, попал в воду.
"Сейчас разбирательства идут, проверка проводится. Это никак не связано с какими-либо утечками или диверсиями со стороны третьих лиц. Никакой паники у нас быть не должно", - заключил Горлов.
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